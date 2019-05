Brunello Cucinelli aderisce al patent box

Brunello Cucinelli, l’imprenditore umbro famoso per la sua azienda di chachemire con sede nel borgo storico di Solomeo, ha siglato un accordo sul patent box con il fisco. L’accordo firmato con l’agenzia delle Entrate permetterà all’imprenditore di risparmiare 2,9 milioni di euro in tasse per il 2015. «Il beneficio fiscale per il 2016 è ancora in corso di determinazione», si legge in una nota della società, mentre per gli anni successivi la valutazione potrà essere fatta in sede di predisposizione del bilancio di esercizio dei rispettivi periodi d’imposta.

In base al meccanismo del patent box è stato possibile escludere dal reddito imponibile del 2015 il 30% riconducibile all’utilizzo di beni immateriali, per il 2016 l’esclusione è pari al 40% e per il triennio 2017-2019 sale al 50 per cento. L’agevolazione del patent box permette infatti di ridefinire metodi e criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito di impresa dei beni materiali. Il presidente e ad Cucinelli si è detto «molto soddisfatto dell'andamento del lavoro del primo semestre», chiuso con ricavi netti pari a 243,3 milioni, in aumento del 10,7% rispetto all’analogo periodo del 2016.



La società prevede «un 2017 con una crescita a due cifre sia nel fatturato che nei profitti»,e anche per il 2018 si ipotizza «ancora una bella crescita a due cifre».

