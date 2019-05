Società di consulenza a caccia di professional e giovani neolaureati

Sono circa 2.400 i posti di lavoro nella consulenza da qui a fine anno, e molti altri in arrivo nel 2018. I big del settore sono a caccia di talenti e portano avanti le campagne di recruiting iniziate nel primo semestre.

Si comincia con Accenture che annuncia l’assunzione di oltre 900 risorse nei prossimi 3 mesi, di cui il 60% composto da neolaureati e il 40% da profili esperti. I neoassunti saranno inseriti in progetti di consulenza strategica e di innovazione in ambito bancario, assicurativo, utilities ed energetico, Tlc, broadcasting, retail e Sap. E anche nelle aree Security, Digital e Technology. «Le persone che lavorano in Accenture realizzano progetti alla frontiera dell’innovazione, collaborando con le più grandi aziende del mercato e alle nuove realtà digitale - sottolinea Raffaella Temporiti, responsabile risorse umane Iceg di Accenture -. La formazione e la crescita in azienda sono costanti, cerchiamo persone rivolte al futuro, capaci di cogliere i segnali del cambiamento e di portare la loro energia e le loro idee collaborando in team eterogenei, per questo siamo impegnati a favorire la parità di genere».

Deloitte ha in programma altre 700 assunzioni, suddivise tra più di 200 profili nei settori del management consulting, dell’It, dell’auditing e del tax accounting. «La ricerca – commenta Gianluca Del Nero, talent leader del network Deloitte in Italia – si orienta verso profili di tipo economico, ingegneristico e scientifico. Cerchiamo sempre più talenti con competenze di tipo tecnologico che ci aiutino a sostenere la trasformazione digitale dei nostri clienti. La buona conoscenza dell’inglese è richiesta e un’eventuale esperienza internazionale può rappresentare un plus».

Buone notizie per chi cerca lavoro come revisore o consulente anche in EY, dove sono 270 le possibilità d’impiego entro dicembre 2017. La società prosegue il suo percorso di crescita anche nel 2018 con l’inserimento, entro il prossimo luglio, di almeno 850 neolaureati in materie economiche e discipline di area Stem (scienze, tecnologie, ingegneria, matematica). Valeria Pardossi, med hr director di EY, commenta: «Abbiamo deciso di focalizzarci sulle storie delle persone e sui loro interessi, valutandoli sul campo». Altro segmento su cui EY ha investito nell’ultimo anno è quello dei Millennials, che già oggi sono il 71% dei dipendenti.

Opportunità in corso anche in Kpmg. Nei prossimi mesi la società conta di inserire nell’area della consulenza manageriale 180 tra junior e senior. Le figure cercate sono laureati o laureandi in discipline economiche, ingegneristiche e in scienze statistiche e attuariali, consulenti, esperti quantitativi e professionisti in ambito attuariale. Tra i requisiti: buon curriculum accademico, conoscenza dell’inglese, capacità di lavorare in team, doti comunicative e disponibilità alle trasferte in Italia e all’estero. Marina Pastorelli, associate partner e responsabile della selezione di Kpmg Advisory, spiega: «Cerchiamo persone che possano mettere in campo passione, energia, curiosità e intraprendenza, e capacità di lavorare in team».

Diverse, infine, le posizioni aperte in questo momento sui siti web. Business integration partners circa 200 profili per cui è possibile candidarsi, di cui molti in ambito It. Sono 7 le posizioni aperte sul sito di Bcg, prevalentemente in ambito Hr. Mentre Capgemini è per ora in cerca di 12 profili tra consulenti, esperti assicurativi, sviluppatori e neolaureati per tirocini in diversi ambiti aziendali.

