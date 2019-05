Il Garante privacy ai media: le informazioni sulle vittime di stupro non vanno diffuse

«Di fronte al ripetersi di atti di violenza sessuale contro le donne compiuti nel nostro Paese, il Garante per la protezione dei dati personali invita tutti i media ad astenersi dal riportare informazioni e dettagli che possano condurre, anche in via indiretta, alla identificazione delle vittime». È quanto si legge in una nota del Garante per la privacy».

«Questo vale a maggior ragione - sottolinea il Garante - nei casi in cui la violenza (come nell'ultimo episodio riguardante una dottoressa della guardia medica siciliana) sia avvenuta in un piccolo centro, circostanza questa che potrebbe rendere ancora più facile l'identificazione della vittima».

Il Garante ricorda che «anche quando i dati e le informazioni vengano forniti da fonti ufficiali, i media sono tenuti a non diffondere elementi che portino alla individuazione delle vittime di violenza sessuale. La pubblicazione di tali informazioni è infatti contraria al Codice deontologico dei giornalisti, al Codice della privacy e alla tutela rafforzata accordata dal Codice penale alle vittime di reati sessuali. Il Garante adotterà al riguardo le iniziative di propria competenza».

Affermazioni in linea con quanto detto lunedì scorso da Giovanni Buttarelli, Garante europeo della protezione dei dati personali, che è intervenuto proprio sullo stesso tema, citando proprio il Codice deontologico dei giornalisti che «non contiene solo buone pratiche ma vere e proprie regole di rilevanza giuridica che fondano la legittimità del trattamento dei dati» da parte dei professionisti dell'informazione. In particolare l'articolo 6 che sottoliea come divulgare notizie di rilevante interesse pubblico non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

Un tema particolarmente caldo, quello della divulgazione dei dati personali, proprio nel momento in cui al ministero della Giustizia è in fase di elaborazione il decreto che innoverà la disciplina delle intercettazioni, previsto dalla delega alla riforma del processo penale e su cui a via Arenula si stanno svolgendo le consultazioni degli operatori interessati. Nelle bozze sinora circolate c’è la modifica dell'articolo 268 del Codice di procedura penale, che regolamenta l'esecuzione e prevede che le comunicazioni intercettate sono registrate ed è redatto un verbale nel quale è trascritto anche in maniera sommaria il contenuto delle intercettazioni. La modifica in cantiere invece istituisce un divieto inedito, quello di trascrizione delle comunicazioni o conversazioni che non hanno rilevanza per l'indagine.

