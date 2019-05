Commercialisti, arriva mandato 2.0

Sarà disponibile da domani 21 settembre “Mandato 2.0”, la versione completamente rivisitata del software gratuito per la predisposizione del mandato professionale messa a punto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti negli scorsi anni.

Quindici gli esempi di mandato – e relativi budget preventivi di onorari e spese – disponibili per altrettante tipologie di incarico professionale. “Mandato 2.0” sarà a fruibile da tutti gli iscritti all'Albo sul sito www.mandatoprofessionale.it e su quello del Consiglio nazionale della categoria, all'indirizzo www.commercialisti.it.



“La legge sulla concorrenza – afferma Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale – ha recentemente introdotto il preventivo scritto obbligatorio. In questo contesto, la versione rinnovata del nostro software per la predisposizione di preventivi risulta di estrema utilità. L'assenza di riferimenti tariffari costituisce senz'altro un problema per il professionista ed uno svantaggio per il cliente, ma nell'attesa di una futura norma che preveda, come ci auguriamo, l'introduzione dell'equo compenso ci sembrava doveroso fornire agli iscritti una bussola per orientarsi”.



“Le novità introdotte con questa nuova versione di “Mandato” – spiega Giorgio Luchetta, consigliere nazionale dei commercialisti delegato a Compensi ed onorari professionali – riguardano la parte contenutistica, arricchita con la disponibilità di ben 15 esempi di mandato per altrettanti incarichi professionali; la parte relativa alle modalità di utilizzo, resa ancora più agevole da nuovi flussi di lavoro e da una vesta grafica completamente rinnovata, più semplice ed immediata. Infine, la modalità di fruizione semplificata via web. Questa applicazione è frutto delle principali istanze dei commercialisti raccolte in occasione di incontri e presentazioni sul tema e sarà implementabile in futuro se ci arriveranno nuovi suggerimenti dai colleghi”.



Sul piano della tecnologia, Mandato 2.0 è un'applicazione completamente nuova, totalmente web-based: ciò comporta importanti benefici sia in termini di fruibilità, ora possibile da ogni luogo e con qualsiasi device, sia in termini di flessibilità di utilizzo.



I 15 facsimile di lettera di incarico professionale riguardano: apertura ditta individuale; costituzione società; contabilità semplificata, dichiarazioni e consulenza generica; contabilità ordinaria, dichiarazioni e consulenza generica; contabilità ordinaria, bilancio, dichiarazioni e consulenza generica; bilancio, dichiarazioni e consulenza generica; dichiarazioni e consulenza generica; consulenza gestionale; controllo di gestione; perizia di stima; cessione quote srl; consulenza finanziaria; contratto di hosting su server di studio; consulenza generica ad enti non commerciali; costruzione e adozione del modello di organizzazione e gestione.



Accedendo al sito, sarà possibile fruire dell'applicazione senza la necessità di dover scaricare alcun software. In modo semplice ed immediato, si compileranno uno o più mandati secondo le proprie necessità di studio. Al termine della sessione, i dati introdotti saranno cancellati a garanzia della riservatezza di tutti gli utilizzatori. Sarà comunque prevista, per gli utilizzatori massivi di Mandato 2.0, la possibilità di richiedere l'installazione on-site del software.

