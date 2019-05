Voluntary, se non c’è ricevuta la relazione si invia alla Pec della Direzione regionale

Oggi è l’ultimo giorno utile per aderire alla voluntary bis. E per qualche ritardatario è partita una corsa contro il tempo. L’iter per la VB prevede, infatti, l’invio dell’istanza e, una volta ottenuta la ricevuta, l’invio della documentazione e il pagamento con l’F24, per chi sceglie la strada dell’autoliquidazione. La ricevuto però non è immediata, ci può mettere fino a cinque giorni per arrivare. E qui le Entrate qualche giorno fa per aiutare chi voleva procedere con l’autoliquidazione senza però avere in mano la ricevuta hanno pubblicato sul sito questo annuncio:

«Attenzione: i contribuenti che presentano l’istanza e non riescono a ottenere in tempo utile la ricevuta che attesta l’avvenuta trasmissione dell’istanza, a causa dei tempi tecnici di rilascio della stessa, possono indicare nel modello F24 per il versamento il codice atto “99999999701” e il codice ufficio “L7A”. L'Agenzia, con successive elaborazioni, provvederà ad abbinare i versamenti pervenuti alle rispettive istanze e quindi».

Restava però il problema per chi invia l’istanza e deve attendere la ricevuta per inviare la relazione e la documentazione senza effettuare l’autoliquidazione. La soluzone, arrivata pochi minuti fa dall’Agenzia è questa: la documentazione a corredo dell’istanza può essere inviata all’indirizzo Pec della direzione regionale di riferimento in base all’indirizzo fiscale del contribuente indicato nell’istanza di voluntary. Le caselle di posta elettronica certificata cui inviare la documentazione sono indicate, distinte per Direzioni regionali, nell’ elenco riportato nell'allegato n. 3 al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 dicembre 2016.

Qui il link al messaggio di "attenzione" delle Entrate.



