No ai domiciliari: resta in carcere Graziano Mesina

No ai domiciliari per Graziano Mesina, neppure se “rafforzati” dal braccialetto elettronico. La Corte di cassazione, con la sentenza 45869, respinge il ricorso di “Grazianeddu”, il famoso bandito sardo che, dopo aver trascorso 40 anni in carcere e ottenuto la grazia dal capo dello Stato nel 2004, ha incassato un’altra condanna a 30 anni di prigione per associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti.

I suoi legali avevano fatto ricorso alla Suprema corte contro l’ordinanza con la quale il tribunale di Cagliari aveva respinto la sua richiesta di sostituire il carcere con i domiciliari anche con la modalità di controllo elettronica. I legali di Mesina, classe 1942, avevano sottolineato, l’opportunità di una misura meno restrittiva in virtù dell’età, delle precarie condizioni di salute e anche del fatto che la custodia in carcere si protrae dal giugno 2013 per un reato commesso nel 2008 e rispetto al quale non c’è ancora una condanna definitiva. Per finire gli avvocati sottolineano la buona condotta di Grazianeddu in carcere mentre chiedono ai giudici di non far pesare nel verdetto il nutrito “curriculum” criminale dell’assistito, nel quale figurano comunque reati commessi diversi anni fa.

Per la Cassazione però i domiciliari, neppure con il braccialetto, bastano a soddisfare le esigenza cautelari e comunque ad allontanare l’indiziato dal contesto delinquenziale. Sul no della Cassazione ai domiciliari hanno pesato il tipo e la quantità di droga commercializzata, le ingenti somme di denaro ricavate, la solida rete di contatti con narcotrafficanti e la condanna a 30 anni di reclusione riportata appena 20 giorni prima dell’appello. Per finire contro di lui ci sono i precedenti penali e i periodi di latitanza. Per i giudici è quanto basta ad affermare la pericolosità sociale dell’imputato «non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta». Si ferma dunque ancora dietro le sbarre la lunga storia criminale di Graziano Mesina , il più famoso bandito sardo del dopoguerra, iniziata con un arresto a 14 anni per porto d’armi abusivo.

© Riproduzione riservata