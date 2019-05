Le nuove regole per comprare vendere affittare

Una Guida in 80 pagine con tutto quello che c'è da sapere per comprare, vendere o affittare casa: mercoledì 25 ottobre i lettori troveranno in allegato al Sole 24 Ore una pubblicazione speciale in cui, oltre alle indicazioni fondamentali per muoversi sul mercato immobiliare, vengono spiegate le molte novità per proprietari e inquilini introdotte nei mesi scorsi. Nel 2016-2017, infatti, si sono susseguiti diversi interventi per dare fiato al settore immobiliare e molti di questi cambiamenti non sono ancora ben conosciuti dagli operatori.

Vi sono nuove soluzioni per le coppie di fatto ed è stato previsto il deposito presso il notaio del prezzo d'acquisto, a maggiore garanzie dell'acquirente. Sono stati colpiti gli affitti in nero con la nuova “tassa Airbnb” sulle locazioni turistiche e incoraggiato il risparmio energetico e gli interventi antisismici. E per tutto il 2017 è ancora possibile avere il super sconto sulle ristrutturazioni.

Nei tre capitoli della Guida sono state riordinate e spiegate tutte le novità e le conferme. In ogni capitolo, oltre agli articoli, ai grafici, alle schede e alle tabelle - affidati ai massimi esperti del Sole 24 Ore - è presente una sezione di domande e risposte. La pubblicazione sarà in vendita Mercoledì 25 ottobre a 0,50 euro più il prezzo del quotidiano.

