Stipendi pubblici, chi sale e chi scende. Scuola in picchiata, salgono Cnel e Authority

Dal 2010 lo stipendio medio reale nella scuola ha perso il 12,4% del proprio potere d’acquisto, e quello dei tecnici dell’università ha lasciato per strada l’11,8%. Nello stesso periodo, la busta paga tipo nelle Autorità indipendenti (Antitrust, Privacy, Energia eccetera) è cresciuta del 7,6%, negli enti pubblici come l’eterno abolendo Cnel o DigitPa (oggi agenzia per l’Italia digitale) è aumentata del 7% mentre Palazzo Chigi non segna impennate, ma riesce comunque a difendersi dal carovita: e a conservare il +23,5% raggranellato prima della crisi. Insomma: nella pubblica amministrazione la cultura non paga, l’autonomia sì.



I censimenti dell’Aran, l’agenzia che rappresenta la Pa come datore di lavoro, sull’evoluzione degli stipendi negli uffici pubblici offrono un termometro concreto per misurare gli effetti della crisi di finanza pubblica nei diversi rami della nostra amministrazione. All’appuntamento con il rinnovo dei contratti, bloccato dal 2010, imposto dalla Corte costituzionale nel luglio 2015, celebrato dall’accordo governo-sindacati nel novembre 2016 e ora finanziato dalla manovra che questa settimana inizia il proprio cammino al Senato, arriva insomma una pubblica amministrazione solo apparentemente monolitica.

In manovra dote di 1,7 miliardi per gli stipendi Pa

Ora i tavoli sono aperti e i soldi sono in arrivo. Il pubblico impiego è l’unico settore a ricevere dalla legge di bilancio un finanziamento aggiuntivo scritto in miliardi (1,7) e non in milioni. Il super-assegno, che unito ai soldi messi da parte nelle ultime due leggi di bilancio porta a 2,85 miliardi l’accantonamento complessivo dedicato al tema, non basterà a placare tutti i maldipancia, perché Regioni ed enti locali dovranno trovare nei propri bilanci una somma quasi analoga per i dipendenti propri e della sanità. Ma ora bisogna passare ai fatti. E non sarà semplice.

Il rinnovo deve chiudere una sorta di “era glaciale”, che oltre ai contratti nazionali ha bloccato gli stipendi individuali e limitato al minimo i rinnovi degli organici. Ma il lungo inverno ha avuto effetti diversi da settore a settore. Dove il blocco delle buste paga individuali è stato totale, senza sconti, il potere d’acquisto del dipendente-medio è sceso in modo più secco, spinto al ribasso anche dai pensionamenti che hanno fatto uscire dal sistema gli stipendi cresciuti con l’anzianità, sostituendoli con (pochi) neo-assunti privi di scatti.

GLI STIPENDI DEL PUBBLICO IMPIEGO

Le retribuzioni medie di dipendenti e dirigenti (1)

Categorie di personale Stipendio Indennità accessorie Totale Servizio Sanitario Nazionale Personale non dirigente 25.432 4.709 30.140 Dirigenti non medici 45.534 19.832 65.366 Dirigenti medici 48.128 25.006 73.134 Enti pubblici non economici Personale non dirigente 25.814 14.903 40.717 Dirigenti di I fascia 62.766 153.270 216.036 Dirigenti di II fascia 46.445 72.627 119.072 Enti di ricerca Personale non dirigente 35.068 5.834 40.903 Dirigenti di I fascia 56.763 99.263 156.027 Dirigenti di II fascia 46.833 47.954 94.787 Regioni ed Autonomie locali Personale non dirigente 23.281 4.552 27.833 Segretari comunali e provinciali 43.565 32.423 75.988 Dirigenti 44.690 44.918 89.608 Ministeri Personale non dirigente 22.501 6.060 28.561 Dirigenti di I fascia 64.051 122.175 186.226 Dirigenti di II fascia 46.889 43.688 90.577 Agenzie fiscali Personale non dirigente 23.868 10.438 34.306 Dirigenti di I fascia 66.123 129.929 196.051 Dirigenti di II fascia 47.520 60.430 107.950 Presidenza del consiglio ministri Personale non dirigente 27.840 20.822 48.662 Dirigenti di I fascia 63.765 116.760 180.525 Dirigenti di II fascia 47.540 50.272 97.813 Magistratura Magistrati 122.737 15.745 138.481 Scuola Personale non dirigente 24.911 3.176 28.086 Dirigenti Scolastici 44.486 13.688 58.174 Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale Personale non dirigente 32.045 4.379 36.424 Dirigenti Scolastici 43.013 17.489 60.502 Università Personale non dirigente 36.639 6.328 42.967 Dirigenti di II fascia 46.046 46.686 92.732 Altri enti pubblici Personale non dirigente 32.756 15.923 48.679 Dirigenti di I Fascia (CNEL) 63.275 95.300 158.575 Dirigenti di II Fascia (ASI, CNEL, DIGIT) 44.753 54.133 98.886 Autorità indipendenti Personale non dirigente 60.273 15.199 75.472 Dirigenti 117.685 40.208 157.893 Corpi di polizia Personale non dirigente 23.082 15.883 38.965 Dirigenti 54.384 47.516 101.900 Forze armate Personale non dirigente 25.068 13.573 38.641 Dirigenti 55.358 40.755 96.113 Personale non dirigente Vigili del fuoco Personale non dirigente 21.666 10.163 31.829 Dirigenti 50.471 50.586 101.057 (1) Anno 2015 - Dati aggiornati al 31 gennaio 2017 Fonte: Elaborazione del Sole 24 Ore su dati Aran e Ragioneria generale dello Stato

Le aree che hanno risentito meno della crisi

Ma in altre aree il freddo non si è sentito più di tanto, come mostra l’incrocio fra le retribuzioni medie e l’inflazione del periodo. Scuola, Regioni, enti locali, ministeri, sanità ed enti di ricerca hanno pagato alla crisi un prezzo più o meno pesante, mentre in generale è andata molto meglio alle aree più piccole, da centinaia di dipendenti e spesso coperte dallo scudo efficace dell’autonomia. La regola ha funzionato splendidamente nelle Authority, in alcuni enti pubblici minori, ma anche sul territorio. Nei monitoraggi Aran pubblicati in pagina il dato non c’è, ma i conti della Ragioneria (che mostrano la media complessiva per settore senza distinguere dipendenti e dirigenti) offrono sul punto un numero chiaro: nell’Italia ordinaria lo stipendio medio di Regioni ed enti locali si ferma a 29.057 euro lordi all’anno, dove l’Autonomia è “speciale” diventa speciale anche la busta paga: 35.345 euro, cioè il 21,6% in più.

LA DINAMICA DELLE BUSTE PAGA

Variazione percentuale della retribuzione media per il complesso del personale (Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati Aran e Istat, i calcoli comprendono l'inflazione del periodo; per il comparto Vigili del fuoco dato 2005 n.d.)

Scuola, conto salato

Le trattative per i rinnovi contrattuali si dovranno occupare anche di queste vite parallele fra i comparti, a partire dal caso della scuola: il settore di gran lunga più numeroso all’interno della pubblica amministrazione, che ha pagato il pegno maggiore alle misure anti-crisi. Nel tentativo di tamponare le buste paga leggere degli insegnanti è stata creata la carta del docente, con il bonus da 500 euro all’anno per acquistare libri, software o partecipare a corsi di formazione. Anche il destino di questo strumento si incrocia però con il rinnovo contrattuale: nella scuola la riscrittura delle intese nazionali costa 1,6 miliardi, e la ricerca di risorse guarda in tutte le direzioni, compreso il bonus e i 200 milioni da distribuire in base al “merito”. A scuola è atteso anche il primo passo che avvicinerà gli stipendi dei presidi a quelli degli altri dirigenti pubblici, con un aumento che entro il 2020 dovrebbe arrivare a 400 euro e che fa storcere il naso agli insegnanti.

Un altro tema bollente per il tavolo dei contratti, dopo che il governo si è finora opposto all’idea di concentrare tutto sui contratti, per una ragione politica ma anche per un motivo tecnico. Se assorbisse bonus e premi, il nuovo contratto finirebbe per dare meno degli 85 euro lordi promessi dall’intesa, replicando nella scuola il caso 80 euro.

