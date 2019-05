Novità per sconti fiscali e busta paga degli statali sul Sole 24 Ore del lunedì

I nuovi sconti fiscali contenuti nella manovra, la corsa al cumulo gratuito per la pensione dei professionisti, la busta paga degli statali, le controversie con i Comuni sull’importo della tassa rifiuti, i nuovi adempimenti per la privacy a carico delle aziende, lo stop all’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne e i criteri di calcolo per gli affitti a canone concordato. Sono alcuni degli argomenti che propone il Sole 24 Ore in edicola e in edizione digitale lunedì 30 ottobre.

Per ciascun argomento le novità, i destinatari, le spiegazioni pratiche e le simulazioni. Sul versante delle pensioni ci saranno la corsa dei professionisti al cumulo; il punto, cassa per cassa, sul cumulo gratuito dei contributi ai fini della pensione e tutte le informazioni utili ad agrotecnici, architetti, ingegneri, avvocati, commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, farmacisti, geometri, medici, odontoiatri, notai, ragionieri, veterinari, biologi, periti industriali, psicologi e infermieri.



Per quanto riguarda il capitolo statali, strumenti utili a capire chi vince e chi perde in busta paga, quali effetti la crisi della finanza pubblica ha prodotto sulle buste dei lavoratori del settore pubblico e che cosa cambia con lo sblocco dei contratti. Ma anche chi vince e chi perde categoria per categoria dalla scuola all’università, dalla sanità agli enti di ricerca, dai ministeri alle authority e agli enti locali. Al capitolo fisco, il Sole 24 Ore propone la mappa delle nuove detrazioni famiglia, casa, imprese e donazioni, il quadro dei nuovi sconti introdotti dalla manovra finanziaria per il 2017, oltre a una panoramica di quelle già esistenti e che cambieranno dal primo gennaio.



Tassa rifiuti : come difendersi dalle tariffe gonfiate

In numerosi Comuni (uno su tre nei capoluoghi) l’importo della tassa sui rifiuti – la Tari – risulta gonfiato per una controversa e illegittima maggiorazione della parte variabile della tariffa. Il risultato può anche essere un raddoppio del costo a carico dell’utente. Il Sole 24 Ore del lunedì spiega come scoprire se la Tari nel proprio Comune è fuori regola ed eventualmente come difendersi.



Casa: cosa determina l’affitto a canone agevolato

Nei nuovi accordi territoriali per gli affitti agevolati si ricorre a un’ampia gamma di criteri guida per determinare il canone: a influire sono anche l’efficienza energetica dell’immobile ed eventuali, recenti, ristrutturazioni. A confronto i criteri adottati città per città.



Figli maggiorenni, quando c’è lo stop all’assegno

Quali sono i presupposti che fanno scattare lo stop all’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne. Norme & Tributi risponde con una pagina monografica che propone una rassegna delle sentenze che hanno confermato, ridotto o negato l’ assegno.

Imprese tra Brexit e privacy

Che cosa succederà dopo Brexit? Quale modello di relazioni commerciali tra Unione europea e Regno Unito si affermerà? Quello svizzero, quello norvegese o quello turco? Non si tratta di esercitazioni al buio, ma di scenari che possono ispirare già ora le scelte delle aziende italiane in vista del divorzio britannico. Con un approfondimento in due puntate Il Sole 24 Ore del lunedì spiega concretamente perché e come conviene giocare d’anticipo.



Conto alla rovescia per la privacy 2.0. Il debutto nel 2018 della nuova normativa europea sulla protezione dei dati personali impone alle aziende di cominciare ad adeguare policy e organizzazione interna fin da ora per arrivare preparate alla data del 25 maggio, quando sarà efficace in tutta l’Unione il Regolamento generale per la protezione dei dati. È una vera rivoluzione organizzativa.

Gli incentivi e i voucher per partecipare a una fiera

Partecipare a una fiera è un investimento costoso, ma le imprese italiane possono contare sul supporto delle istituzioni pubbliche. E tra ministero dello Sviluppo economico, Regioni, Ice, Camere di commercio e Simest, l’ordine di grandezza annuale del monte fondi a disposizione supera i 100 milioni. Il supplemento dedicato alle risposte degli esperti ai quesiti dei lettori propone in ultimo una guida pratica alle controversie su contatori e bollette dell’energia elettrica e del gas.

