Notartel, la società informatica del notariato compie vent’anni

Il notariato ven’anni fa ha creato una propria società informatica, la prima interamente dedicata all'innovazione di una categoria professionale in Italia. Oggi Notartel compie vent’anni. La Rete unitaria del notariato collega gli oltre 5mila notai italian isu un’unica piattaforma informatica e li mette in contatto con le diverse realtà della Pubblica Amministrazione.

«Notartel - dichiara il presidente, notaio Michele Nastri - in venti anni è cresciuta sviluppando servizi e strumenti capaci di innovare la professione notarile, nella consapevolezza che le possibilità offerte dalla tecnologia sono eccezionali per supportare la professione, ma vanno governate per rappresentare un vero beneficio. Oggi siamo impegnati a sostenere e affiancare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, recependo gli stimoli delle realtà più innovative, come da ultimo nel caso della blockchain».

Attraverso Notartel il notariato ha raggiunto diversi obiettivi: la conservazione dei documenti digitali, il sistema informatico antiriciclaggio (con oltre 1.400

segnalazioni trasmesse nei primi mesi del 2017); il software iStrumentum con firma grafometrica per la realizzazione dell'atto notarile digitale; il sistema per la gestione delle aste telematiche, nel prossimo futuri la società si vede impegnata nello sviluppo di nuove tecnologie in tema di sicurezza e gestione dei registri pubblici digitali.

