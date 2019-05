Voucher internazionalizzazione, domande dal 4 al 6 dicembre

Slitta il termine per le domande dei voucher per l'internazionalizzazione che ora potranno essere presentate a partire dalle ore 12 del 4 dicembre e fino alle 16 del 6 dicembre. Il rinvio dei termini, inizialmente fissati a partire da questa mattina e fino al 1° dicembre, è stato stabilito con un decreto direttoriale pubblicato oggi sul sito del ministero dello Sviluppo economico. La proroga dovrebbe andare incontro alle imprese candidate che hanno preso d'assalto la piattaforma del Mise per le procedure di registrazione. Di qui il rinvio che il ministero motiva con «l'elevato numero di accessi alla piattaforma informatica operati dagli utenti in prossimità dell'apertura dello sportello e delle difficoltà riscontrate dalle imprese, alla data del presente decreto, nel completamento delle attività di predisposizione delle domande in tempi utili per la loro presentazione».

Il voucher per l'internazionalizzazione è uno strumento lanciato con decreto ministeriale 17 luglio 2017: stanzia 26 milioni di euro per il sostegno di piccole e medie imprese e reti di imprese nella strategia di accesso e consolidamento nei mercati internazionali. Rispetto alla precedente edizione, il voucher ha aperto anche alle Pmi costituite in forma di società di persone; inoltre è prevista una quota di contributi a fondo perduto nonché risorse destinate esclusivamente alla Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata.

