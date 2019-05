Guida Ocse sul country by country

Il framework sul Beps (Base erosion and profit shifting) dell’Ocse ha pubblicato ulteriori indicazioni per dare certezza alle amministrazioni fiscali e ai gruppi multinazionali sull'attuazione della rendicontazione paese per paese (Beb azione 13).



La guida aggiuntiva affronta una serie di questioni specifiche:

- come segnalare gli importi prelevati dai bilanci redatti utilizzando la contabilizzazione al valore equo;

- come trattare un dato negativo per i guadagni accumulati (nella apposita tabella 1);

- come trattare fusioni/acquisizioni/scissioni; come trattare periodi contabili brevi;

la definizione di entrate di gruppo consolidate totali.



Da quando è stato rilasciato il Report action 13, le giurisdizioni hanno compiuto grandi sforzi per stabilire i necessari quadri legali e amministrativi nazionali e internazionali per il deposito e lo scambio di rapporti CbC in conformità con lo standard minimo dell'azione 13 e il panorama globale per i gruppi CbC Reporting by Mne è ancora in evoluzione.

Questo periodo iniziale potrebbe essere difficile sia per le amministrazioni fiscali che per i gruppi multinazionali che cercano di essere conformi al reporting CbC, il che può richiedere un approccio pragmatico che tenga conto dei migliori sforzi compiuti per rispettare gli obblighi relativi alla CbC. Queste sfide dovrebbero diminuire nel tempo, poiché il panorama globale per CbC reporting diventa più stabile e sia le amministrazioni fiscali che i gruppi multinazionali ottengono esperienza.

Cosa si intende per Beps

Per Base erosion and profit shifting (Beps) si intende l'insieme di strategie di natura fiscale che talune imprese pongono in essere per erodere la base imponibile (base erosion) e dunque sottrarre imposte al fisco. La traslazione dei profitti (profit shifting) da paesi ad alta imposizione a paesi a tassazione nulla o ridotta è, di fatto, essa stessa una strategia che conduce all'erosione della base imponibile.



