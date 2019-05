Condominio facile 2018, la guida per gestire al meglio il fabbricato

Tutto no, ma quasi. La guida che Il Sole 24 Ore mette in campo un anno dopo la prima edizione (è in uscita il 13 dicembre con il giornale al prezzo complessivo di 2 euro) è un appuntamento importante per professionisti e condòmini, perché si tratta di padroneggiare un mondo complesso e in continua trasformazione.

Certo, alcuni capisaldi del sistema cambiano di rado (l'ultima volta nel 2012 dopo ben settant'anni!) ma nuove sentenze e nuove leggi speciali aggiungono continuamente adempimenti e responsabilità per i condòmini e per gli amministratori. Per questo nella guida professionisti e condòmini trovano tutti i chiarimenti necessari, con parole semplici e chiare, sui servizi comuni e sugli impianti: ascensore, caldaia, servizi idrici, portierato, tutto aggiornato con le ultime novità, come la complicata questione di contabilizzatori di calore e termovalvole (al debutto con questa stagione invernale per la quasi totalità dei condomìni). Senza dimenticare la figura dell'amministratore: come si sceglie, i suoi doveri e le sue responsabilità.

Un capitolo è anche dedicato alla morosità: il problema, che gli amministratori faticano a contenere entro l'endemica percentuale del 20 per cento, è diventato fonte di preoccupazione anche per i fornitori, ingabbiati nelle regole sulla “parziarietà” che impongono di rivalersi prima sui morosi e i cui esiti fallimentari hanno spinto a cercare altre soluzioni.

Il tutto strutturato in brevi capitoli corredati di schede riassuntive e “casi risolti” in ”pillole”. Così vengono affrontati tutti gli argomenti centrali: dai millesimi di proprietà all'assemblea, dal meccanismo della doppia maggioranza alla delibera “nulla” e “annullabile”. Senza dimenticare la figura dell'amministratore.

Ecco i contenuti dei capitoli:

CAPITOLO 1: IL CONDOMINIO

Cos'è il condominio

Parti comuni, il patrimonio di tutti

Il valore in millesimi

Il regolamento del caseggiato

Il rebus del supercondominio

CAPITOLO 2: L'ASSEMBLEA

I poteri del “parlamento” condominiale

Organizzare

Votare e decidere, i millesimi e le “teste” e le maggioranze per decidere

CAPITOLO 3: L'AMMINISTRATORE

I requisiti di legge

La formazione obbligatoria

Come scegliere l'amministratore

La giusta parcella

Tutti i doveri del Codice

La sicurezza statica in condominio

Un rendiconto preciso e leggibile

Il revisore condominiale

CAPITOLO 4: LE SPESE E IL FISCO

Chi paga e perché

Le spese di riscaldamento dopo i contabilizzatori

L'acqua, problemi igienici e contabilizzazione

L'ascensore, millesimi e sicurezza

Il condominio e le tasse

CAPITOLO 5: LE LITI

Per chi non ci sta: delibera nulla o annullabile

Mediazione obbligatoria: ma serve davvero?

Odori, rumori e fumi: la Cassazione aiuta i condòmini

L'amministratore e i condòmini: quando commettono un reato

