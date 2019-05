Tutta la manovra nelle guide del Sole 24 Ore

Tutta la manovra in otto puntate: dalle agevolazioni per chi investe alle modifiche sul pubblico impiego. Le novità della legge di bilancio spiegate a partire da mercoledì 27 dicembre con una doppia uscita giornaliera. Si comincia con la proroga del super e dell’iperammortamento per gli investimenti in macchinari e beni digitali, oggetto di modifiche anche nel passaggio alla Camera del provvedimento. Sempre mercoledì 27 dicembre spazio anche alla fatturazione elettronica obbligatoria che debutterà in due tempi: dal 1° luglio 2018 per carburanti e subappalti della Pa e poi dal 1° gennaio 2019 per tutti gli altri settori.

A seguire nei giorni successivi tutte le altre principali novità introdotte dalla web tax al nuovo calendario fiscale per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e per l’invio dello spesometro. I focus riguarderanno anche il nuovo assetto dei bonus sulla casa: ristrutturazioni, risparmio energetico e il nuovo «bonus verde» per giardini e terrazzi.

Tante anche le novità anche per i professionisti. In primo luogo con i ritocchi all’equo compenso rispetto alla versione licenziata dal decreto fiscale.

Infine un corposo capitolo dedicato alla pubblica amministrazione e agli enti locali in cui sarà affrontata anche la riorganizzazione del personale delle agenzie fiscali.

