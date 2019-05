Entrate tributarie e contributive su del 2%

Le entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-novembre 2017 evidenziano nel complesso un aumento del 2,0% (+12.233 milioni di euro) rispetto all'analogo periodo dell'anno 2016.

Il dato tiene conto dell'aumento dell'1,7% (+ 7.054 milioni di euro) delle entrate tributarie e della crescita delle entrate contributive del 2,6 % (+ 5.179 milioni di euro).

L'importo delle entrate tributarie include anche le poste correttive (compensazioni delle imposte dirette, indirette e territoriali, vincite lotto ) e le entrate degli enti territoriali, quindi integra il dato già diffuso con la nota del 9 gennaio scorso. In particolare, le imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registrano una variazione positiva (+3.801 milioni di euro, +0,9 per cento) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In crescita il gettito dei ruoli incassati (+2.375 milioni di euro, +30,3 per cento) e le entrate degli enti territoriali (+1.029 milioni di euro, +2,2 per cento). Le poste correttive - che nettizzano il bilancio dello Stato - risultano in aumento rispetto allo stesso periodo del 2016 (-151 milioni di euro, -0,4 per cento).

Sul versante delle entrate contributive, quelle dell'Inps risultano pari a 185.854 milioni di euro, registrando un aumento di +2,5 per cento rispetto ai primi undici mesi del 2016 (+4.529 milioni di euro). L' incremento è imputabile, in massima parte, alla crescita delle entrate contributive del settore privato (+3 per cento) mentre le entrate contributive del settore pubblico hanno osservato un aumento dello 0,5 per cento. Gli incassi dell'Inail si sono attestati a 7.588 milioni di euro, con un incremento di 311 milioni di euro (+4,3 per cento) rispetto al 2016. Le entrate contributive degli Enti privatizzati risultano pari a 8.369 milioni di euro, in aumento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (+338 milioni di euro, pari a +4,2 per cento).

