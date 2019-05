Idraulico mestiere senza crisi: sì all’assegno all’ex

Deve essere proprio vero che l'attività di idraulico non conosce crisi, se a sentenziarlo è addirittura la Cassazione. Secondo i giudici della Suprema Corte, idraulico e disoccupato sono due condizioni inconciliabili, soprattutto se il professionista non è âgé e gode di buona salute. E'così è stato prontamente respinto al mittente il ricorso di un giovane separato milanese condannato dalla Corte di appello meneghina a versare a moglie e figli un assegno mensile di 800 euro, oltre al 50% delle spese extra e alla casa coniugale.



«Non c'è lavoro», ha tentato di argomentare lui in tribunale, definendosi un giovane precario, ma i giudici non ne hanno voluto sapere; e nulla hanno potuto neanche le ultime dichiarazioni fiscali dell'uomo poichè, secondo i giudici, non è da escludere che il professionista svolgesse attività di lavoro «magari in nero», o disponesse di altri accantonamenti, trattandosi di «soggetto in salute, giovane, con capacità lavorativa specifica e che può adattarsi a reperire altro lavoro».

Ci sono tutti gli stereotipi del sentire comune nella sentenza 769 del 15 gennaio 2018: ma non c'è il rischio che tali considerazioni possano essere ascritte alla sfera delle opinioni sociologiche meramente soggettive e dunque solo parzialmente vere? Si chiede il difensore.



No, sentenziano tranchant i giudici, dal momento che il riferimento a elementi oggettivi quali le condizioni personali (età, salute) e professionalità specifica dell'imputato, rafforzano l'attendibilità di quanto sostenuto.

Ricorda inoltre la sentenza che, avendo le dichiarazioni dei redditi una funzione tipicamente fiscale, esse non hanno valore vincolante per il giudice nelle controversie estranee al sistema tributario. Lo stesso articolo 156 del Codice civile stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi della parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificamente, nè determinabili a priori, ma da individuare in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito e idonei a incidere sulle condizioni economiche delle parti.

