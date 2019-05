Da Apple a Samsung opportunità di lavoro tra smartphone e tablet

Dai big del settore smartphone e tablet, come Apple e Samsung, ai marchi cinesi in rapida avanzata come Huawei, fino ai maggiori produttori di notebook - da Hp a Lenovo - e al mercato degli accessori. La larghissima diffusione di tecnologie “mobili” offre un ampio serbatoio di opportunità lavorative su scala globale, e anche a livello europeo.

Sono quasi 1.700, al momento, le ricerche aperte in Europa - di cui un centinaio in Italia - dai principali gruppi che producono strumenti tecnologici portatili. Molto vari i profili ricercati e i requisiti richiesti: addetti retail con minima esperienza, manager vendite o marketing, ingegneri e programmatori altamente qualificati.

In testa per posizioni aperte a livello europeo è Apple, che cerca 549 persone sia per il retail sia in area corporate. Sono 18 i profili in Italia, in buona parte per gli store distribuiti sul territorio nazionale, per ruoli come business leader (diplomati/laureati con esperienza multi-settoriale), senior manager, solution engineer (clienti business), creative (supporto nell’uso di prodotti Apple), store leader.

Tra le figure più specializzate, tutte su Milano, ricadono invece un marketing manager (meglio se con Mba post-laurea), un Telco b2b - indirect channel manager (rilevante esperienza nel marketing), uno specialista fiscale per Europa-Medio Oriente-India-Africa. Tra le mete europee con più offerte ci sono l’area di Londra - dove si cerca, tra l’altro, un firmware engineer per la divisione wireless design -, Cork in Irlanda e Monaco di Baviera in Germania.

Tra i marchi leader sul fronte notebook c’è HP, che in Europa sta cercando 349 profili. Per la sede di Cernusco sul Naviglio (Milano) la multinazionale statunitense ha 6 posizioni aperte, tra cui quelle per un business development manager (laurea economia/ingegneria e 8-12 anni nel settore) e per un consulente risorse umane. Tra i Paesi europei, il più gettonato è la Spagna, con quasi 130 posizioni aperte a San Cugat (Barcellona).

Si colloca nel campo delle reti “mobile” la quota maggiore di opportunità proposte da Nokia in Europa: 79 delle 216 ricerche aperte negli ultimi 30 giorni pubblicate sul sito web. In Italia sono richiesti un test engineer (almeno 5 anni di esperienza) e un “master & prime” integrator project director.

Trainata dalla crescente diffusione dei propri prodotti - smartphone in primis - il gruppo cinese Huawei cerca personale in Europa. Sono 212 le posizioni aperte, di cui 10 in Italia, tra le quali un service network manager, un It engineer e un budget controller da inserire nelle sede milanese. Le destinazioni Ue con più sbocchi lavorativi sono Germania e Francia.

Altro brand cinese in espansione è Lenovo, che offre 144 posti, soprattutto in Germania, Inghilterra e Slovacchia. A Segrate (Milano) c’è una posizione da Emea brand manager (laurea in marketing e 4-6 anni di esperienza), per la strategia media e comunicazione in Europa-Medio Oriente-Africa.

Per la sudcoreana Samsung sono 75 le ricerche su scala continentale, tra cui un supervisore di progetto da inserire su Milano a tempo indeterminato. Tra le altre offerte ci sono, ad esempio, un account manager a Parigi (7-10 anni in vendite e marketing) e due senior software engineer in Inghilterra.

Sono 50 le offerte di Asus in Europa, sopratutto in Olanda - dove si cercano graphic designer e marketing specialist - e in Spagna. In Italia è richiesta una figura di junior data analysis & intranet application developer. Il marchio francese Wiko, infine, richiede - tra le 18 posizioni in Europa - quattro profili su Milano, tra cui uno specialista di social media e un product manager per tecnologie cellulari.

