Amazon, servizio Iva per chi esporta con l’e-commerce

Amazon Italia ha lanciato lo scorso agosto “Servizi Iva” rivolgendosi al mondo delle partite Iva. Il servizio, si legge sul sito « consente di dedicare più tempo alla tua attività, semplificando l'assolvimento dei tuoi obblighi in materia di Iva. Con Servizi Iva su Amazon, puoi completare la registrazione Iva e inviare la relativa dichiarazione da seller central per soli 400 euro all'anno.

Il servizio (in inglese Visa - Vat International Service by Amazon) è stato lanciato nei 5 siti europei di Amazon (Amazon.it, Amazon.fr, Amazon.es, Amazon.de, Amazon.co.uk).

Amazon per questo servizio si avvale della collaborazione di Avalara, fornitore di servizi fiscali a livello globale, per offrire questo servizio in Italia, nel Regno Unito, in Germania, Francia, Spagna, Polonia e Repubblica Ceca.



“«Servizi Iva» su Amazon non si occupa di espletare gli adempimenti Iva nel Paese in cui è registrata l’azienda ”





Il prezzo annuale è di 400 euro per ciascun Paese in cui chi si iscrive al servizio effettua transazioni attraverso il canale di Amazon.

Chi è Avalara

Avalara è uno studio fiscale Usa. Avalara, si legge sul loro sito, «aiuta le aziende di tutte le dimensioni a raggiungere la conformità con le tasse transazionali, tra cui Iva, vendite, accise, comunicazioni fiscali e altri tipi di tasse... aiutando i clienti a gestire complicati e onerosi compiti di conformità fiscale imposti da autorità statali, locali e altre autorità fiscali in tutto il mondo».

La sede centrale di Avalara è a Seattle e hanno uffici negli Stati Uniti, nel Regno Unito - a Brighton, Lanchester House, 3rd Floor, tel. +44 (0) 1273 022450.

Ancora su Servizi Iva

Sempre riprendendo cosa c’è scritto sul sito Amazon.it, se si ha l’obbligo di registrazione ai fini Iva in un Paese supportato da Servizi Iva su Amazon, il numero di partita Iva per questo paese è incluso nell’acquisto di un anno di servizi Iva per il Paese stesso.

Si ricorda che «chi vende e spedisce beni a consumatori in un altro paese dell'Ue - Iva transfrontaliera - è tenuto ad iscriversi in tale Paese e applicare l'aliquota locale, a meno che il valore complessivo delle sue vendite annuali nel paese non sia inferiore alla soglia fissata dalle autorità locali: 35mila (Francia) oppure 100mila euro l’anno i(Germania) o 70mila sterline nel Regno Unito.

La tariffa Servizi Iva su Amazon per ciascun Paese copre:

- numero di partita Iva (se necessario)

- dichiarazioni Iva mensili, trimestrali e annuali in base ai requisiti del paese di registrazione

- dichiarazione Intrastat

- registro delle vendite comunitarie

- dichiarazione locale obbligatoria, come lo spesometro in Italia



Se si utilizzino altri canali di e-commerce per svolgere l’attività, si devono fornire i dati relativi alle transazioni eseguite su canali diversi da Amazon per consentire il calcolo esatto dell'Iva dovuta. Per gli adempimenti che riguardano canali diversi da Amazon, viene applicato un costo aggiuntivo di 100 euro per Paese l'anno.

La fatturazione e l'addebito della tariffa per Servizi Iva su Amazon sarà sull'account del marketplace europeo primario. La tariffa verrà detratta come “Aggiornamenti vari” rispetto al saldo esistente.

Se il marketplace di registrazione è il Regno Unito, Amazon si occuperà di convertire il costo del servizio in sterline britanniche in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea. Il prezzo non include le commissioni governative (ad es. affrancatura) o servizi supplementari acquistati dal responsabile fiscale.

Amazon fornisce assistenza nel:

- consolidare i dettagli relativi alle tue transazioni Amazon ;

- controllare e segnalare la presenza di determinati errori nei dati caricati;

- trasferire i dati consolidati per la preparazione delle dichiarazioni



“Amazon chiarisce che non si occupa di compilare le dichiarazioni Iva né di inviarle alle autorità fiscali”









