Dichiarazione senza problemi con l’ebook «730 facile 2018»

Le nuove spese indicate nella precompilata, come quelle per le rette di iscrizione agli asili nido e le donazioni alle Onlus. I controlli preventivi sui rimborsi. Le lettere del Fisco in caso di anomalie nella compilazione del modello. Sono gli aspetti affrontati in «730 facile 2018»: la guida ora disponibile e acquistabile in versione ebook sul sito del Sole 24 Ore (clicca qui per accedere alla pagina) che accompagna i contribuente sia all'utilizzo della precompilata che l'agenzia delle Entrate metterà a disposizione dal 16 aprile sia per chi sceglie il modello “tradizionale” da presentare attraverso il sostituto d'imposta (in parole più semplici, il datore di lavoro o l'ente pensionistico) o in alternativa con un Caf o un professionista abilitato. Un vademecum in 80 pagine ricche di tabelle di sintesi e grafici per consentire un'immediata visualizzazione di tutti i temi chiave e delle principali novità e per evitare errori. Novità trattate lungo i quattro capitoli della guida: la precompilata e le regole base; i redditi da dichiarare; gli sconti fiscali; i controlli finali.

Per chi sceglie la precompilata va fatta attenzione alla correttezza dei dati indicati dal Fisco. Nel capitolo dei redditi tra le novità legate agli affitti brevi e al welfare aziendale e ai premi di risultato. Tra gli sconti fiscali ricco e dettagliato il panorama sulle detrazioni per spese mediche e farmaceutiche, con la novità della detrazione per gli alimenti medici speciali, così come quello per i lavori in casa e il risparmio energetico con le differenti tipologie di interventi ammesse all'ecobonus. Approfondimenti anche su alcuni degli sconti fiscali più utilizzati negli ultimi anni: dalla detrazione per gli interessi passivi del mutuo alla deduzione per colf e badanti. Senza dimenticare il capitolo dell'istruzione, con il differente trattamento a seconda del grado (dagli asili nido alle scuole dell'obbligo, passando per l'università).

Infine i controlli finali prima dell'invio, molto importanti soprattutto per chi finisce a credito e vuole utilizzare gli importi in compensazione dopo le strette imposte dalle manovre degli ultimi anni.

