L’assenza «breve» non salva dalla condanna il dipendente pubblico

Gli assenteisti della pubblica amministrazione non possono invocare la «tenuità del fatto» per evitare la condanna quando le loro uscite ingiustificate sono poche, o brevi, o comunque non provocano un disservizio grave all'ufficio.

C'è questa motivazione alla base della sentenza (la 22972/2018, depositata ieri dalla seconda sezione penale) con cui la Cassazione ha respinto i ricorsi di 26 dipendenti dell'Asl di Brindisi che avevano subito condanne fra i sette mesi e i due anni a seconda dei casi.

Niente «tenuità del fatto»

Fra le ragioni di difesa invocate dai dipendenti, e respinte dai giudici di legittimità, c'erano anche le caratteristiche di molte assenze, limitate secondo i diretti interessati nella durata e nella frequenza. Ma per la Cassazione non c'è nulla da fare. Le assenze ingiustificate, si legge nelle 90 pagine con cui i ricorsi sono stati respinti, producono comunque all'amministrazione «un danno economico diretto che, per quanto minimo, non è comunque inconsistente e quindi non può far ritenere la condotta del tutto inoffensiva»; anche perché il fatto che il danno possa essere «minimo» non significa che sia anche «impercettibile», e le regole non ammettono una “soglia di tolleranza” sotto la quale le pene possano essere abbuonate.

Uscite strategiche

A favore dei dipendenti non depone nemmeno il fatto che l'ufficio continuasse a operare anche in loro assenza, proprio grazie alla strategia con cui venivano organizzate le uscite con l'obiettivo di «lucrare minimi ma ripetuti benefici e facendo attenzione a non rendere evidenti (per esempio durante gli orari di laboratorio con i pazienti nei corridoi) i ritardi e gli allontanamenti». L'ufficio può funzionare anche quando qualcuno è assente, tagliano corto i magistrati, altrimenti «per assurdo nessun lavoratore potrebbe beneficiare dei congedi ordinari e straordinari».

© Riproduzione riservata