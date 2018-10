Da Napoli a Catania: il «fallimento» eterno delle città in crisi

Due settimane fa la Corte dei conti ha commissariato di fatto il Comune di Napoli. Ha bloccato tutte le spese non obbligatorie, e avviato il meccanismo che per legge dà 60 giorni per tentare evitare il dissesto. Lo stesso ultimatum era arrivato a fine luglio a Catania. Ma niente paura. Il Milleproroghe si è preoccupato al Senato di salvare Napoli, e poi alla Camera si è ricordato di Catania. Ma come sempre, questi interventi salvano i sindaci e non i conti. Da anni la finanza pubblica non ha soldi da offrire agli enti locali in perenne crisi. La strada allora è quella del rinvio.

Il nuovo calendario chiede un nuovo piano di riequilibrio entro novembre, e sposta il giudizio finale (si fa per dire) a primavera, dopo i consuntivi.

Napoli e Catania sono grandi e finiscono qualche volta sui giornali nazionali. Ma da Caserta a Vibo Valentia, da Milazzo alla Provincia di Siracusa, l’elenco degli enti locali che sono già finiti in dissesto o ballano sull’orlo del burrone come Cosenza o Messina si allunga. L’ultima lista del Viminale conta 126 enti locali in default: 118 (il 94%) sono al Centro-Sud. Al Nord il dissesto riguarda una manciata di piccoli Comuni piemontesi e due micro-enti lombardi, tra cui Campione d’Italia trascinato nel baratro dal suo Casinò.

I COMUNI IN DISSESTO

Dati al 24 settembre 2018

Comune Abitanti Anno PIEMONTE Argentera (CN) 83 2017 Varallo Pombia (NO) 5.012 2014 Cravagliana (VC) 251 2016 LOMBARDIA Azzano Mella (BS) 3.189 2017 Campione d’Italia (CO) 1.971 2018 TOSCANA Viareggio (LU) 61.238 2014 UMBRIA Terni (TR) 111.455 2018 MARCHE Offagna (AN) 1.936 2016 LAZIO Cassino (FR) 36.460 2018 Pignataro Interamna (FR) 2.570 2018 Ardea (RM) 49.418 2017 Bellegra (RM) 2.887 2017 Monte Porzio Catone (RM) 8.631 2018 Santa Marinella (RM) 18.882 2018 Corchiano (VT) 3.869 2017 ABRUZZO Ari (CH) 1.146 2014 Civitaluparella (CH) 358 2015 Civitella Messer Raimondo (CH) 861 2015 MOLISE Bojano (CB) 8.093 2018 Castellino del Biferno (CB) 556 2016 Portocannone (CB) 2.551 2017 CAMPANIA Montemiletto (AV) 5.312 2019 Prata di Principato Ultra (AV) 2.961 2016 Quindici (AV) 1.954 2015 Roccabascerana (AV) 2.378 2014 Benevento (BN) 60.091 2017 Calvi (BN) 2.669 2016 Cerreto Sannita (BN) 3.973 2015 Fragneto l’Abate (BN) 1.049 2017 Alife (CE) 7.616 2017 Calvi Risorta (CE) 5.734 2016 Cancello ed Arnone (CE) 5.676 2015 Cancello ed Arnone (CE) 5.676 2019 Caserta (CE) 76.126 2018 Castel Campagnano (CE) 1.581 2017 Orta di Atella (CE) 26.763 2015 Piana di Monte Verna (CE) 2.380 2014 Raviscanina (CE) 1.388 2014 San Felice a Cancello (CE) 17.568 2016 San Marcellino (CE) 12.889 2014 San Nicola la Strada (CE) 21.372 2014 Villa di Briano (CE) 7.024 2016 Villa Literno (CE) 11.930 2016 Bacoli (NA) 26.404 2018 Caivano (NA) 37.865 2016 Lacco Ameno (NA) 4.644 2015 Villaricca (NA) 31.226 2018 Montecorvino Pugliano (SA) 10.701 2016 PUGLIA Chieuti (FG) 1.679 2017 Rodi Garganico (FG) 3.722 2015 San Marco in Lamis (FG) 14.034 2015 San Paolo di Civitate (FG) 5.818 2016 Casarano (LE) 20.419 2014 Melissano (LE) 7.178 2016 Monteparano (TA) 2.441 2017 BASILICATA Montescaglioso (MT) 9.940 2017 Lagonegro (PZ) 5.584 2016 Muro Lucano (PZ) 5.395 2017 Potenza (PZ) 66.405 2014 CALABRIA Acri (CS) 20.858 2016 Amantea (CS) 13.975 2017 Cariati (CS) 8.355 2016 Carolei (CS) 3.359 2019 Cerisano (CS) 3.281 2014 GrimaldI (CS) 1.720 2015 Mandatoriccio (CS) 2.817 2018 San Giovanni in Fiore (CS) 17.750 2014 San Lorenzo del Vallo (CE) 3.389 2019 San Lucido (CS) 6.047 2016 Serra d’Aiello (CS) 513 2014 Badolato (CZ) 3.085 2017 Belcastro (CZ) 1.413 2016 Botricello (CZ) 5.207 2016 Chiaravalle Centrale (CZ) 5.877 2014 Cropani (CZ) 4.701 2014 Nocera Terinese (CZ) 4.743 2016 San Mango d’Aquino (CZ) 1.546 2017 Squillace (CZ) 3.413 2014 Zagarise (CZ) 1.628 2018 Cirò Marina (KR) 14.973 2016 Cutro (KR) 10.466 2015 Rocca dI Neto (KR) 5.681 2015 Bagnara Calabra (RC) 10.406 2016 Bovalino (RC) 8.896 2017 Cardeto (RC) 1.591 2018 Caulonia (RC) 7.078 2018 Feroleto della Chiesa (RC) 1.745 2014 Gioia Tauro (RC) 19.864 2017 Locri (RC) 12.467 2017 Riace (RC) 2.345 2018 San Lorenzo (RC) 2.640 2016 Taurianova (RC) 15.613 2017 Nicotera (VV) 6.192 2018 Pizzo (VV) 9.298 2017 San Calogero (VV) 4.315 2017 SICILIA Aragona (AG) 9.463 2018 Casteltermini (AG) 8.380 2016 Favara (AG) 32.942 2016 Porto Empedocle (AG) 17.209 2016 Mussomeli (CL) 10.820 2016 Sommatino (CL) 7.038 2018 Giarre (CT) 27.605 2018 Mirabella Imbaccari (CT) 5.118 2015 Palagonia (CT) 16.596 2014 Scordia (CT) 17.153 2014 Vizzini (CT) 6.241 2018 Barrafranca (EN) 13.851 2016 Brolo (ME) 5.888 2017 Mazzarrà Sant’Andrea (ME) 1.541 2017 Milazzo (ME) 31.882 2016 Scaletta Zanclea (ME) 2.194 2015 Tortorici (ME) 6.435 2016 Bolognetta (PA) 4.158 2018 Borgetto (PA) 7.419 2018 Carini (PA) 37.931 2016 Casteldaccia (PA) 11.587 2017 Cefalù (PA) 14.393 2015 Cerda (PA) 5.365 2017 Monreale (PA) 39.187 2018 Acate (RG) 10.527 2016 Augusta (SR) 36.482 2015 Cassaro (SR) 821 2017 Lentini (SR) 24.048 2015 Fonte: ministero dell’interno

Il riequilibrio mancato

Altre 193 amministrazioni sono invece nella condizione di Napoli e Catania, alle prese con il pre-dissesto introdotto nel 2012 da Monti per evitare fallimenti a catena negli enti del Sud nell’estate dello spread alle stelle e dell’allarme internazionale sull’Italia. Il pre-dissesto dovrebbe riportare l’equilibrio con un piano di risanamento in 10 anni, allungati fino a 20 dal penultimo salva-Napoli scritto a Natale nella manovra 2018. Anche qui, con 144 casi su 193 (75%), domina il Mezzogiorno, dove oltre a Napoli e Catania sono in questo limbo fra gli altri Foggia, Cosenza, Reggio Calabria e Messina. Nell’elenco non c’è Palermo, dove però la Corte dei conti ha bocciato i consuntivi 2015 e 2016 aprendo nuove incognite sul futuro prossimo del capoluogo.

Accanto a una geografia che punta a Sud, a caratterizzare le crisi dei Comuni sono i tempi. Infiniti, e resi tali proprio dalla tecnica del rinvio che fa pagare ai figli i debiti accumulati dai padri. Dal dissesto vero e proprio si dovrebbe uscire in cinque anni, dal “pre-dissesto” in 20 mentre i buchi aperti dalla cancellazione delle entrate mai incassate si possono ripianare in 30. Così il problema si incancrenisce, e schiaccia il futuro.

LE 15 PROVINCE IN CRISI

Dati al 24 settembre 2018

Abitanti 3 PROVINCE IN DISSESTO Caserta 923.113 Siracusa 402.822 Vibo Valentia 163.216 12 IN PRE-DISSESTO Ascoli Piceno 210.182 Asti 217.978 Biella 179.685 Chieti 397.123 Imperia 214.073 La Spezia 218.717 Novara 367.022 Potenza 383.791 Salerno 1.106.506 Terni 230.607 Varese 887.997 Verbano C.O. 160.143 Fonte: ministero dell’Interno

Numeri da incubo

A Napoli la rata da pagare al risanamento costerebbe 170 milioni all’anno: per infanzia e asili nido, giusto per capire le proporzioni, il Comune impegna meno di 30 milioni ogni 12 mesi, per il suo sterminato patrimonio culturale non arriva a 11 milioni e per l’edilizia residenziale pubblica la spesa è vicina allo zero.

Anche a Catania i numeri sono da incubo. Per Salvo Pogliese, eletto a giugno con il centro-destra, leggerli nella relazione della Corte dei conti è stata la prima esperienza da sindaco. Le cifre (1,58 miliardi di debito, un disavanzo annuale da 537 milioni) sono nate dalle verifiche sul consuntivo 2016, quando a guidare Catania era l’ex ministro dell’Interno e più volte sindaco Enzo Bianco (Pd), che a sua volta aveva ereditato il piano anti-default dal predecessore Raffaele Stancanelli (Forza Italia).

Ma la crisi dei Comuni non si limita ai dissesti conclamati e ai pre-dissesti. Nel complesso, gli 8mila Comuni italiani superano l’obiettivo del pareggio di bilancio, e anzi ogni anno regalano un maxi-saldo positivo ai conti pubblici del Paese (oltre 6 miliardi nel 2017). Al loro interno, però, c’è una minoranza che nei bilanci ha voragini. È la Corte dei conti a fornire i numeri: nel 2016 (l’esame dei consuntivi 2017 è in corso), solo 5 sindaci su 100 hanno chiuso l’anno in rosso, ma questi 418 Comuni sono bastati ad accumulare un disavanzo da 2,6 miliardi: un valore più che doppio, per esempio, al costo aggiuntivo prodotto quest’anno dalle fiammate dello spread sui nostri titoli di Stato. E anche qui il Centro-Sud domina, con un protagonismo assoluto della Sicilia che da sola totalizza un miliardo di deficit in 26 amministrazioni.

I COMUNI IN PRE-DISSESTO

Dati al 24 settembre 2018

Comuni Abitanti Anno PIEMONTE Castell’Alfero (AT) 2.745 2013 Ghemme (NO) 3.671 2016 Cuceglio (TO) 997 2017 Villastellone (TO) 4.849 2013 LOMBARDIA Foppolo (BG) 190 2018 Sedrina (BG) 2.476 2014 Valleve (BG) 133 2018 Manerbio (BS) 12.839 2013 Toscolano- Maderno (BS) 8.093 2014 Inverigo (CO) 9.101 2016 Mozzate (CO) 8.337 2014 Nesso (CO) 1.244 2014 San Fedele Intelvi (CO) 1.808 2017 Martignana di Po (CR) 2.036 2017 Paullo (MI) 11.280 2015 San Giuliano Milanese (MI) 37.987 2016 Segrate (MI) 35.037 2017 Belgioioso (PV) 6.218 2015 Santa Giuletta (PV) 1.665 2014 Castiglione Olona (VA) 7.845 2015 Sumirago (VA) 6.187 2015 Barzio (LC) 1.312 2017 Sant’Angelo Lodigiano (LO) 13.080 2015 LIGURIA Crocefieschi (GE) 546 2016 Lavagna (GE) 12.791 2017 Follo (SP) 6.353 2018 Borghetto Santo Spirito (SV) 4.948 2017 Savona (SV) 61.529 2016 EMILIA ROMAGNA Jolanda di Savoia (FE) 2.923 2018 Portomaggiore (FE) 11.841 2017 Borgonovo Val Tidone (PC) 7.881 2016 TOSCANA Fiesole (FI) 13.985 2013 Porto Azzurro (LI) 3.885 2014 Pietrasanta (LU) 24.157 2016 Villafranca in Lunigiana (MS) 4.832 2016 Cutigliano (PT) 1.547 2014 Pescia (PT) 19.448 2013 Buonconvento (SI) 3.172 2013 UMBRIA Costacciaro (PG) 1.285 2013 Arrone (TR) 2.843 2013 Orvieto (TR) 21.048 2013 San Gemini (TR) 5.018 2017 MARCHE Monte San Pietrangeli (FM) 2.507 2016 Carpegna (PU) 1.674 2017 Fratte Rosa (PU) 977 2016 LAZIO Alatri (FR) 28.952 2017 Arpino (FR) 7.552 2012 Ceprano (FR) 8.897 2017 Frosinone (FR) 46.604 2013 Vallecorsa (FR) 2.621 2018 Minturno (LT) 19.816 2016 Fara in Sabina (RI) 13.742 2017 Montopoli di Sabina (RI) 4.279 2015 Rieti (RI) 46.075 2013 Bracciano (RM) 19.477 2016 Camerata Nuova (RM) 452 2016 Guidonia Montecelio (RM) 88.335 2016 Labico (RM) 6.154 2013 Rignano Flaminio (RM) 10.232 2018 Roccagiovine (RM) 284 2013 ABRUZZO Scurcola Marsicana (AQ) 2.824 2017 Secinaro (AQ) 368 2016 Pescara (PE) 117.091 2014 MOLISE Baranello (CB) 2.686 2013 Campolieto (CB) 839 2017 San Giuliano del Sannio (CB) 1.029 2017 San Polo Matese (CB) 470 2017 Spinete (CB) 1.299 2018 Miranda (IS) 1.065 2015 Rionero Sannitico (IS) 1.118 2017 Santa Maria del Molise (IS) 649 2015 Venafro (IS) 11.277 2014 CAMPANIA Pietrastornina (AV) 1.553 2018 San Bartolomeo in Galdo (BN) 4.791 2018 San Nicola Manfredi (BN) 3.642 2012 Sant'Agata De' Goti (BN) 11.242 2015 Carinola (CE) 7.268 2018 Casaluce (CE) 9.999 2018 Portico di Caserta (CE) 7.802 2017 Pratella (CE) 1.613 2013 Roccamonfina (CE) 3.511 2017 Sant’Arpino (CE) 14.307 2017 Boscoreale (NA) 28.350 2016 Casamicciola Terme (NA) 8.361 2012 Casandrino (NA) 14.286 2018 Cicciano (NA) 12.906 2017 Marano di Napoli (NA) 57.200 2014 Napoli (NA) 959.574 2012 Portici (NA) 55.537 2016 Procida (NA) 10.226 2013 Quarto (NA) 40.647 2016 Acerno (SA) 2.875 2013 Battipaglia (SA) 51.133 2012 Buonabitacolo (SA) 2.549 2017 Camerota (SA) 6.747 2013 Contursi Terme (SA) 3.367 2012 Eboli (SA) 38.470 2012 Mercato San Severino (SA) 22.322 2016 Nocera Inferiore (SA) 46.516 2013 Pagani (SA) 34.500 2013 Petina (SA) 1.159 2017 Sant’Angelo a Fasanella (SA) 638 2016 Scafati (SA) 50.787 2017 PUGLIA Grumo Appula (BA) 13.016 2016 Sannicandro di Bari (BA) 9.943 2016 Toritto (BA) 8.510 2016 Andria (BAT) 100.331 2018 Torchiarolo (BR) 5.453 2015 Castelluccio dei Sauri (FG) 2.094 2014 Foggia (FG) 152.747 2012 Lucera (FG) 34.097 2014 Margherita di Savoia (BT) 11.974 2017 Peschici (FG) 4.242 2014 Stornara (FG) 5.666 2016 Calimera (LE) 7.207 2016 Galatina (LE) 27.216 2016 Lizzanello (LE) 11.809 2015 Racale (LE) 10.952 2018 Sanarica (LE) 1.469 2015 Castellaneta (TA) 17.216 2016 Lizzano (TA) 10.141 2016 Montemesola (TA) 4.037 2014 Pulsano (TA) 11.431 2018 San Giorgio Ionico (TA) 15.629 2015 BASILICATA Garaguso (MT) 1.073 2017 Montalbano Jonico (MT) 7.370 2016 Nova Siri (MT) 6.689 2013 Tricarico (MT) 5.605 2014 Tursi (MT) 5.074 2016 San Fele (PZ) 3.155 2013 CALABRIA Borgia (CZ) 7.602 2016 Caraffa di Catanzaro (CZ) 1.905 2016 Decollatura (CZ) 3.163 2018 Guardavalle (CZ) 4.744 2013 Lamezia Terme (CZ) 70.261 2014 San Pietro a Maida (CZ) 4.200 2017 Sellia Marina (CZ) 7.020 2013 Soverato (CZ) 8.703 2014 Soveria Mannelli (CZ) 3.076 2017 Altilia (CS) 708 2016 Bisignano (CS) 10.219 2016 Castrovillari (CS) 22.561 2012 Colosimi (CS) 1.311 2013 Cosenza (CS) 70.068 2012 Crosia (CS) 9.638 2014 Domanico (CS) 945 2015 Longobardi (CS) 2.248 2014 Montalto Uffugo (CS) 19.211 2015 Rende (CS) 33.636 2013 Rogliano (CS) 5.637 2017 Scalea (CS) 10.166 2013 Benestare (RC) 2.567 2018 Ferruzzano (RC) 762 2015 Giffone (RC) 1.862 2018 Motta San Giovanni (RC) 6.118 2013 Reggio di Calabria (RC) 186.547 2012 Rombiolo (VV) 4.549 2018 Simbario (VV) 959 2013 SICILIA Campobello di Licata (AG) 10.350 2014 San Cataldo (CL) 23.253 2017 Adrano (CT) 36.285 2016 Catania (CT) 293.458 2012 Linguaglossa (CT) 5.403 2017 Mazzarrone (CT) 4.059 2016 Randazzo (CT) 10.966 2016 Riposto (CT) 14.163 2013 Tremestieri Etneo (CT) 21.008 2013 Centuripe (EN) 5.416 2018 Leonforte (EN) 13.806 2014 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 41.487 2018 Ficarra (ME) 1.484 2016 Galati Mamertino (ME) 2.627 2017 Giardini Naxos (ME) 9.315 2013 Itala (ME) 1.663 2013 Messina (ME) 242.267 2014 Motta Camastra (ME) 882 2013 Santa Domenica Vittoria (ME) 980 2017 Sant’Alessio Siculo (ME) 1.533 2016 Taormina (ME) 11.086 2016 Terme Vigliatore (ME) 7.427 2016 Villafranca Tirrena (ME) 8.626 2016 Belmonte Mezzagno (PA) 11.249 2014 Caccamo (PA) 8.265 2014 Partinico (PA) 31.847 2018 Piana degli Albanesi (PA) 6.006 2015 Ustica (PA) 1.344 2017 Modica (RG) 55.196 2012 Monterosso Almo (RG) 3.032 2017 Pozzallo (RG) 19.552 2017 Scicli (RG) 25.921 2014 Avola (SR) 31.342 2014 Pachino (SR) 22.205 2017 Rosolini (SR) 21.427 2017 Fonte: ministero dell’ Interno

