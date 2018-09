Tari, lunedì si paga la rata unica a Milano: la mappa delle commissioni (da 0 a 5 euro)

A Milano il 1° 2018 ottobre scade il pagamento in rata unica della Tari. Il Comune, nell’avviso di pagamento, presenta il Qrcode quale novità 2018 per:

- accedere alla bolletta digitale;

- visualizzare i dati degli immobili che figurano nel calcolo dell’imposta;

- aggiornare la situazione dei propri immobili;

- effettuare il pagamento.

Il contribuente, una volta scaricato l’app del Qrcode lo punta sulla lettera del Comune, si collega e procede al pagamento, scoprendo al tempo stesso che modalità facili e a costo zero come il bonifico online - manca l’Iban dedicato del Comune - non sono consentite dalla piattaforma PagoPa dell’Agid (Agenzia per l’Italia digitale). Ecco il riepilogo delle commissioni:

Home Banking/Cbill

Il costo è variabile in base alla banca e non tutte offrono questo servizio, per esempio Fineco.

Queste invece le condizioni per il Cbill (Customer to business interaction) tratto per esempio dal sito UniCredit: “Il servizio Cbill è a pagamento, fino a 2,50 euro via Internet e app; fino a 3 euro per i pagamenti con addebito in conto presso tutte le filiali; fino a 5 euro per i pagamenti per cassa presso tutte le filiali; fino a un massimo di 2 euro presso gli Atm abilitati”.

Atm (Automated teller machine)

Si paga a partire da 1,30 euro in base alla banca scelta, sempre che aderisca a PagoPa.



Sito del Comune

Il cittadino paga in base alla banca e allo strumento che sceglie (conto corrente, carta di credito, altro). A volte le commissioni sono pari a zero, per esempio con addebito in conto con istituti come Banca Intesa, Banco di Napoli, Cr Veneto.

Bollettino postale

1,10 - 1,50 euro



Sisal

2 euro



Lottomatica

2 euro



Banca 5 (Gruppo SanPaolo Intesa)

1,70 euro

PayPal

1,50 euro



Supermercati

In base alla catena



F24 (codice tributo 3944 sezione Imu ed altri tributi locali)

Gratis



Satispay

Gratis

Così a Roma

Nella capitale il pagamento della tariffa - la seconda e ultima rata va pagata entro il 31 dicembre 2018 - può avvenire senza addebito di commissione anche presso le filiali e gli sportelli Atm (Automated teller machine) della Banca popolare di Sondrio e presso gli sportelli di qualsiasi altra banca.

