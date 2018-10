Ilaria Pagni: «Sulla class action occorre una messa a punto per coordinare i procedimenti»

Se vuole essere così ampia, la nuova class action ha bisogno di un’ulteriore messa a punto sul piano processuale. È l’opinione di Ilaria Pagni, ordinario di Diritto processuale civile a Firenze.

L’estensione del perimetro dei diritti che potranno essere fatti valere e dei soggetti collettivi che potranno promuovere l’azione non appare eccessiva?

Sono scelte di politica legislativa su cui non entro. Mi limito a descrivere i problemi che i giudici dovranno affrontare nei casi meno banali. Scompaiono gli interessi collettivi, rimangono i diritti individuali omogenei senza riferimenti a utenti e consumatori. Scompare l’indicazione delle fattispecie lesive, sostituita dal più ampio richiamo ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività di imprese e gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità. Tutto ciò porta a ritenere che l’azione si rivolga a tutte le condotte plurioffensive che cagionino danno. Dunque, per esempio, anche la materia discriminatoria, dove pure è prevista una disciplina speciale, che andrebbe coordinata.

Che cosa cambia dal punto di vista soggettivo? Saranno favorite le organizzazioni poco rappresentative o a caccia di facile pubblicità?

Nella versione iniziale era prevista una verifica della rappresentatività dell’ente, senza iscrizioni in elenchi. Oggi si torna al riscontro del requisito dell’adequacy, sul modello della class action nordamericana, accompagnata comunque dall’iscrizione, il che dovrebbe evitare il rischio di azioni promosse da soggetti in cerca di facile pubblicità. Non è però chiarita la posizione dell’ente rispetto al diritto individuale, a quale titolo esso presenti la domanda, visto che non c’è più il riferimento agli interessi collettivi. Con non pochi problemi, anche per la difficoltà di stabilire i poteri processuali dell’ente e cosa fare quando sia richiesta la disponibilità del diritto a fini probatori.

E dal punto di vista oggettivo?

La categoria dei diritti omogenei è molto ampia: la giurisprudenza ne ha cercato una specificazione evidenziando che quei diritti si hanno a fronte di condotte illegittime che esplichino i propri effetti, in maniera analoga, su una pluralità di individui. Può quindi essere opportuno riprendere l’espressione «atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti» utilizzata anche per l’azione inibitoria. Il codice processuale, per le azioni seriali, usa la frase «quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni», che potrebbe anch’essa essere ripresa per definire i contorni dei diritti omogenei.

Come dovrebbe funzionare la nuova azione inibitoria?

L’azione inibitoria è uno strumento potente, perché più agile della class action. L’azione esisteva già nel Codice del consumo e comunque il principio di atipicità dell’azione ne permetterebbe comunque l’esercizio al titolare del diritto. Il punto è che ora la legittimazione sarà estesa a «chiunque abbia interesse alla pronuncia». Un po’ come nell’azione di nullità, dove però è più semplice individuare i legittimati. Se l’obiettivo era consentire il rimedio anche a soggetti diversi dal componente della classe, era stato comunque raggiunto: i titolari dei diritti omogenei e le associazioni e organizzazioni iscritte nell’elenco hanno già il potere di agire. Andrebbe poi finalmente chiarito il raccordo tra gli effetti dell’azione di classe e quelli di un’azione inibitoria che miri anche a rimuovere gli effetti delle violazioni accertate. La Cassazione ha escluso che con l’inibitoria collettiva si possano chiedere risarcimenti per i singoli, ma ha poi inteso in modo ampio le misure che il giudice può concedere, legittimando la giurisprudenza che aveva permesso di ottenere tutele vicine a quella dell’azione di classe. Come le condanne a non rifiutare le richieste di risarcimento o restituzione sulla base di motivi già ritenuti infondati o illegittimi in sede giudiziale. O il diritto alla restituzione del credito residuo o l’ordine di riaccredito sul conto dell’utente di somme trattenute indebitamente.

Sul piano processuale si scommette sul rito sommario di cognizione. Garantirà soluzioni rapide?

Il rito si presta a un certo tipo di controversie con istruttoria semplificata, ma è un modello non particolarmente flessibile, che normalmente vede una riapertura in appello delle prove possibili. Al di là di ogni considerazione di opportunità, ancora una volta c’è una proliferazione di modelli processuali diversi secondo i casi: il rito sommario di cognizione, un rito deformalizzato con una opposizione per la decisione sulle adesioni e un rito camerale sull’inibitoria. Vista la richiesta di semplificazione dei riti, forse è ora di riflettere sull’utilità di continuare a introdurne di nuovi.

