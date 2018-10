Prezzi buoni e mutui bassi: è il momento di comprare

Le compravendite aumentano ma i prezzi restano fermi. Un segno preoccupante per il mercato ma positivo per chi si accinge all'acquisto. Così il Sole 24 Ore pubblica il prossimo 24 ottobre una guida di 80 pagine (al costo di 50 cent più il prezzo del quotidiano) per chi si accinge al grande passo oppure vuole affittare la casa, nel ruolo di proprietario alla ricerca delle giuste garanzie o come inquilino che vuole la soluzione più equa e al giusto canone.

La guida in 80 pagine è ormai un appuntamento fisso nella ripresa autunnale: l'incremento delle compravendite, che ormai hanno raggiunto i livelli pre crisi, testimonia la necessità per centinaia di migliaia di famiglie di avere un punto di riferimento sicuro per orientarsi nel labirinto burocratico, fiscale e di mercato dell'acquisto di una casa.

La prima parte è quindi dedicata al momento della scelta, delle valutazioni sul prezzo e sulla qualità della casa, dell'eventuale finanziamento bancario e delle pratiche notarili, e delle cautele da seguire al momento dell'ingresso nel nuovo condominio. La seconda, sorella della prima, è invece più dedicata al venditore: molto spesso, infatti, nei vademecum sulla compravendita chi vende viene un po' dimenticato, mentre anche questa figura ha moltissimi dubbi da chiarire e soprattutto molte cose che deve sapere prima. A partire dalla documentazione che deve preparare per presentare la casa (permessi edilizi, regolarità catastale, ricevute delle spese condominiali) ma anche la solvibilità dell'acquirente e i mezzi che la legge mette a disposizione per tutelarsi. La terza e ultima parte è dedicata all'affitto, sia dal punto di vista del proprietario che da quella dell'inquilino: i rapporti non sono mai semplicissimi ma seguire le regole di base suggerite dagli esperti del Sole 24 consente di partire con il piede giusto e gestire la meglio il rapporto con l'inquilino, con il condominio e con il fisco.

Quest'anno, poi, c'è il forum online sui tempi della guida: i quesiti, che possono essere inviati da mercoledì 24 ottobre alle 10, sino a giovedì 25 ottobre alle 18, troveranno una risposta in tempo reale grazie agli esperti del Notariato, Agefis, Anaci, Fimaa e Fiaip. Le risposte alle domande di interesse più generale saranno anche pubblicate sul giornale dei giorni 25 e 26 ottobre.

