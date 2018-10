Pace fiscale, tutto quello che resta escluso dalle sanatorie

Sanatorie agevolate ma non per tutti: stando alle bozze del decreto fiscale circolate in questi giorni resta fuori tutta una serie di atti del Fisco molto diffusi. A voler tralasciare la dichiarazione integrativa su cui si è articolato il dibattito politico negli ultimi giorni, le possibili definizioni agevolate vanno dalla fase istruttoria (processi verbali di constatazione) a quella “patologica” (definizione delle liti fiscali pendenti), passando attraverso la possibile acquiescenza senza sanzioni ed interessi, agli avvisi di accertamento e agli inviti al contraddittorio.

Per gli accertamenti con adesione sottoscritti prima dell'entrata in vigore del decreto fiscale e non ancora perfezionati con il versamento del dovuto o della prima rata, c'è persino l'azzeramento di interessi e sanzioni. Da ultimo, quando sembrano essere perse tutte le speranze, c'è la rottamazione-ter dei ruoli esattoriali per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2017 ma anche lo stralcio delle mini-cartelle dal 2000 al 2010 fino a mille euro. C'è però anche una “terra di mezzo” che oggi è fuori da ogni soluzione premiale.



L'avviso bonario

È la formalizzazione del risultato che scaturisce dai controlli automatici delle Entrate sulle dichiarazioni presentate (quelli disciplinati dagli articoli 36-bis e 36 -ter del Dpr 600/1973 e analoghe disposizioni Iva). La procedura di liquidazione automatica riguarda errori non sostanziali perché, diversamente, si tratterebbe di una dichiarazione “infedele”. Spesse volte con gli avvisi bonari si contesta il mancato versamento di imposte fedelmente dichiarate dovute dal

contribuente. L'importo richiesto può essere versato anche a rate dal contribuente, unitamente alla sanzione (30%) ridotta. L'avviso bonario, intuitivamente, precede la cartella di pagamento. Solo se il contribuente “avvisato” non paga, il dovuto viene iscritto a ruolo. In sintesi: con l'avviso bonario si contestano peccati veniali dichiarativi il più delle volte autodenunciati dagli stessi contribuenti; la rateazione dei pagamenti impedisce l'iscrizione a ruolo, consente di risparmiare l'aggio e riduce la sanzione (10% 0 20% a seconda dei casi). Se il decreto entrerà in vigore senza novità a riguardo, non ci sarà la possibilità di azzerare le sanzioni ancora dovute per chi, avendo ricevuto l'avviso bonario, per qualsivoglia motivo non si trovi con un correlato ruolo rottamabile.

L'intimazione di pagamento

È l'atto che riceve chi ha definito con uno dei diversi istituti di soluzione concertata Fisco-contribuente le contestazioni che gli sono state elevate e non ha ottemperato agli obblighi di versamento rateale. Il riferimento è, ad esempio, agli accertamenti con adesione o alle conciliazioni giudiziali. In pratica, l'intimazione arriva a chi, dopo aver ottenuto il perfezionamento dell'istituto con il pagamento della prima rata non procede con i versamenti successivi. Se non vengono versate, le somme intimate vengono affidate all'agente della riscossione e diventano un ruolo. I contribuenti che rientrano in questo caso (intimazione senza iscrizione a ruolo) non possono fruire di una definizione agevolata non rientrando in alcuna dei casi previsti finora.

Atti di contestazione

Infine c'è il tema degli atti di irrogazione di sole sanzioni. I cosiddetti «atti di contestazione» senza richiesta di imposta evasa, non rientrano tra quelli per i quali sono previste soluzioni agevolate, salvo che non siano oggetto di una lite fiscale pendente nel qual caso la chiusura del contenzioso costerebbe il 15% del

valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale e il 40% negli altri casi.

Consentire una definizione agevolata anche se l'atto di contestazione non è stato ancora impugnato sembrerebbe , però, un po' più in linea con la logica di questa pace fiscale vista la sua trasversalità.

© Riproduzione riservata