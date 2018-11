Cosa prevede il decreto sicurezza e immigrazione

Il decreto legge sicurezza e immigrazione n. 113/2018 all’attenzione del Senato in prima lettura si articola in tre parti (un quarto capitolo si occupa delle disposizioni finanziarie e finali) in materia rispettivamente di immigrazione (articoli 1-14), sicurezza pubblica (articoli 16-31) e organizzazione del ministero dell’Interno e dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata. Il tema più controverso del provvedimento è senz’altro quello dell’immigrazione.

Stop al permesso di soggiorno umanitario

La novità più rilevante consiste nell’abrogazione dell’istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari (articolo 1), che finora poteva essere concesso dal Questore nei casi in cui ricorrano «seri motivi» (soprattutto di carattere umanitario) o quando la competente commissione territoriale respinga la domanda di protezione internazionale ma confermi comunque la sussistenza di «gravi motivi di carattere umanitario». Tale permesso aveva la durata di 2 anni e consentiva l’accesso al lavoro, al servizio sanitario nazionale, all’assistenza sociale e all’edilizia residenziale.

Nuovi permessi di soggiorno “tipizzati”

L'articolo 1 punta anche a rendere quindi eccezionali le ipotesi di protezione umanitaria, sostituendo i permessi di soggiorno per motivi umanitari con cinque tipi di permessi di soggiorno molto più “tipizzati”. Si tratta dei permessi per “protezione speciale” (1 anno, rinnovabile); “per calamità” (6 mesi, rinnovabile); “per cure mediche” (1 anno, rinnovabile); “per atti di particolare valore civile” (rilasciabile su indicazione del ministro dell'Interno); “per casi speciali” (nelle altre ipotesi in cui fino ad oggi era rilasciato un permesso per motivi umanitari).

Più tempo per l'accertamento della nazionalità

Il Dl sicurezza (articolo 2) prolunga poi la durata massima del trattenimento degli stranieri nei Centri di permanenza per il rimpatrio dagli attuali 90 a 180 giorni, dal momento che le procedure per l'accertamento dell'identità e della nazionalità e per l'acquisizione di documenti di viaggio dello straniero richiedono mediamente 5 mesi di tempo per essere completate.

Nuovi paletti per la revoca della protezione internazionale

Il decreto Sicurezza e immigrazione(all'articolo 7) amplia poi i reati che, in caso di condanna definitiva, comportano la revoca della protezione internazionale accordata ai rifugiati: le new entry sono violenza sessuale, spaccio di droga, rapina ed estorsione. La lista dei reati di «particolare allarme sociale» comprende anche la mutilazione dei genitali femminili, la resistenza a pubblico ufficiale, e le lesioni personali gravi e il furto aggravato dal porto di armi o narcotici.

Esame veloce per le domande d'asilo

Un controverso emendamento del Governo, criticato dalla gran parte delle associazioni di volontariato e di assistenza ai migranti, ha portato all'adozione della lista dei Paesi sicuri prevista dalle Direttive Ue, con l'obiettivo di velocizzare le procedure per l'esame delle domande d'asilo e velocizzare al tempo stesso le procedure per le riammissioni e i rimpatri nei Paesi terzi. Aggiornato anche il Dlgs 25/2008 sulle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. In base all'articolo 7-bis, la domanda per ottenere lo status di rifugiato, precondizione per una serie di diritti, tra i quali l'asilo, dovrà essere considerata manifestamente infondata quando il richiedente sia «entrato illegalmente nel territorio nazionale», o vi abbia prolungato illegalmente il soggiorno.

Revoca protezione e rientri in patria

L'articolo 8 dispone la revoca della protezione umanitaria ai profughi che rientrano nel paese di origine - e da cui presumibilmente erano fuggiti per timore di una persecuzione politica, razziale o religiosa - una volta presentata richiesta di asilo. In altre parole, il rientro nel paese d'origine viene considerato in radicale contraddizione con i requisiti connotanti lo status di protezione internazionale: l'impossibilità di un rientro in patria se non a rischio di pesanti persecuzioni.

Superamento dell'accoglienza Sprar

Il “pacchetto immigrazione” del decreto prevede poi (articolo 12) la drastica riduzione dell'accoglienza del Sistema “diffuso” dei protezione per richiedenti asilo e rifugiati in Italia (lo Sprar, gestito con i Comuni) a favore dei Cas (Centri di accoglienza secondaria) e dei Cara (Centri di accoglienza per richiedenti asilo). Il provvedimento comprende anche una serie di misure collaterali per velocizzare le procedure di registrazione e gestione dei migranti, come l'istituzione a partire dal 1° gennaio 2019 di 10 nuove Commissioni territoriali per lo smaltimento delle domande di asilo pendenti. Il Viminale è anche autorizzato ad assumere 172 funzionari per la gestione delle pratiche di immigrazione arretrate.

Revoca della cittadinanza italiana più facile

Con alcune modifiche alla legge 91/1992 sulla cittadinanza il decreto sicurezza (articolo 14) prevede poi la revoca della cittadinanza italiana per reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordinamento costituzionale e il raddoppio dei tempi (da 2 a 4 anni) della concessione della cittadinanza per matrimonio e per residenza. Stesso termine per il riconoscimento della cittadinanza avviato dall'autorità diplomatica o consolare.

No al gratuito patrocinio per i ricorsi inammissibili

Esclusa anche la possibilità del gratuito patrocinio (articolo 15) nei casi in cui il ricorso sia dichiarato improcedibile o inammissibile: se un migrante fa ricorso contro il diniego e il tribunale lo dichiara inammissibile, le spese per la difesa legale non saranno più a carico dello Stato.

Braccialetti elettronici per maltrattamenti e stalking

Per ampliare la tutela dai crimini di prossimità l'articolo 16 inserisce i maltrattamenti in famiglia e lo stalking nell'elenco dei reati (articolo 282-bis, comma 6, Cpp) per i quali può essere applicata la misura dell'allontanamento dalla casa familiare con particolari modalità di controllo mediante il braccialetto elettronico o altri strumenti tecnici, anche al di fuori dei limiti di pena fissati in via generale per le misure cautelari (la previsione di una pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione).

Più controlli per il noleggio furgoni

Nel decreto, sempre in tema di controllo del territorio e del contrasto dei reati di maggiore allarme sociale, trova spazio anche una norma per regolamentare il noleggio di autoveicoli (articolo 17) in funzione anti terrorismo. Dopo i vari episodi di attentati portati a termine con l'utilizzo di furgoni a noleggio, i gestori delle attività di autonoleggio dovranno comunicare i dati identificativi dei clienti al Ced interforze per verificare (tramite un alert) se a loro carico risultino precedenti specifici o segnalazioni delle forze di Polizia.

Taser e accesso al Ced per la Polizia locale

L'articolo 19 rende possibile la «sperimentazione di armi ad impulsi elettrici», le cosiddette pistole Taser, da parte delle Polizie municipali di Enti locali con più di 100mila abitanti. Gli agenti locali potranno anche accedere al centro elaborazioni dati del Viminale per verificare durante i controlli su strada l'identità di eventuali ricercati (articolo 18).

“Daspo urbano“ esteso

Nel decreto (oltre 40 articoli) trovano posto anche molte misure sul fronte controllo del territorio e contrasto alla criminalità. Tra queste spiccano l'estensione del cosiddetto “Daspo” (acronimo per Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive, cioè il provvedimento di allontanamento coatto contro la violenza negli stadi introdotto nel 1989) anche agli indiziati per reati di terrorismo. Il “Daspo urbano”, ovvero l'allontanamento coatto da determinate zone urbane, sarà applicabile anche negli ospedali e nei presidi sanitari (per contrastare in particolare l'escalation delle aggressioni violente a medici e sanitari) e in aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli (articoli 20 e 21).

La stretta su occupazioni e blocchi stradali

Reintrodotto il reato di blocco stradale (compresa anche l'ostruzione o l'ingombro dei binari), oggi sanzionato a titolo di illecito amministrativo: a regime sarà punibile con pene da 1 a 6 anni (articolo 23). Una stretta riguarderà anche il reato di invasione di terreni o edifici: prevista infatti la reclusione fino a 4 anni per chi organizza o promuove «invasioni di terreni o edifici», con multe che potranno arrivare fino a 2.064 euro. Contro chi promuove o organizza le occupazioni gli inquirenti potranno anche fare ricorso alle intercettazioni telefoniche (articoli 30 e 31).

Beni mafiosi in vendita anche a privati

Liberalizzata anche la vendita dei beni sequestrati ai mafiosi, ampliando la platea dei possibili acquirenti (articolo 36). In particolare, superando l'obbligo di vendere i beni confiscati solo a enti pubblici, alle associazioni di categoria e alle fondazioni bancarie, questi potranno essere ceduti al miglio offerente, quindi anche a soggetti privati, con diritto di prelazione comunque riservato ai soggetti citati. Previsti controlli e rigorose preclusioni a garanzia che il bene non torni, all'esito della gara, nella disponibilità di ambienti mafiosi.

