L’Inps illustra tutele e pensioni, ma i rider non si presentano

L’Inps illustra ai rider le tutele assistenziali e previdenziali di cui possono già disporre in base alla normativa esistente, ma i lavoratori non rispondono all’invito. Ieri alcune sedi Inps nelle principali citta (Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo) hanno aperto le porte per un incontro rivolto ai fattorini in bicicletta, ma a Milano, in via Silva, dove era presente anche il presidente dell’istituto, Tito Boeri, i lavoratori della gig economy erano sostanzialmente assenti. In sala si contavano soprattutto funzionari dell’Inps e giornalisti, nonostante, come ha affermato dallo stesso Boeri, l’iniziativa sia stata messa in atto a seguito dell’interesse manifestato dai rider in occasione di un’indagine svolta dall’istituto nei mesi scorsi.



Dialogo difficile

A Milano l’incontro è stato annunciato tramite comunicato stampa, social media, l’appoggio del Comune ed è stata chiesta anche la collaborazione alle piattaforme utilizzate dai rider, al fine di coinvolgere il più possibile i lavoratori interessati. Tuttavia non è stato sufficiente. «Eravamo consapevoli – ha commentato Filippo Pagano, direttore vicario direzione di coordinamento metropolitano di Milano dell’Inps – che ci potesse essere una risposta bassa, ma abbiamo deciso di metterci comunque la faccia. In ogni caso questo evento può contribuire a smuovere la situazione».



Che i rider siano una categoria di lavoratori difficile da “intercettare” lo ha confermato Valentina Sgambetterrra, responsabile dipartimento politiche del lavoro e formazione professionale della Cisl Milano, presente all’evento. La Felsa Cisl del capoluogo ha da poco aperto uno sportello dedicato a loro, dove potersi informare su diritti e opportunità. Ma la prima sfida da vincere è quella di trovare il canale giusto per comunicare con i rider, sia che si tratti di un sindacato che di un’istituzione.



Quattro opzioni

In attesa che si definisca il quadro regolatorio, secondo quanto illustrato dall’Inps i fattorini in bicicletta possono contare su quattro forme di inquadramento contrattuale: lavoro autonomo occasionale, collaborazione coordinata e continuativa, contratto di prestazione occasionale, lavoro intermittente. Con relative differenti coperture a livello contributivo e assistenziale. «Nessuna di queste è probabilmente pienamente soddisfacente – ha commentato Tito Boeri – ma si può agire su alcune di queste forme per migliorarle. É naturale che il nostro ordinamento non sia pronto, così come accade anche in altri Paesi, è fondamentale invece che questi lavoratori siano coperti e che vengano tutelati. Quindi è importante che vengano informati e per questa ragione oggi abbiamo aperto a loro le nostre sedi» che comunque restano a disposizione per fornire le informazioni ai rider che le chiederanno.



Il ruolo del ministero

Quanto al contratto nazionale dei rider, dopo l’ipotesi regolazione da parte del ministero del Lavoro inizialmente contenuta nel decreto dignità e poi accantonata, nonché la successiva apertura di un tavolo di confronto a inizio luglio, settimana scorsa il ministro Luigi Di Maio ha annunciato che, a fronte delle tre proposte di regolamentazione presentate dagli operatori del settore (ritenute non soddisfacenti dai rider e dal ministero), quest’ultimo redigerà una proposta «che sia in grado di sintetizzare le diverse posizioni finora emerse, valorizzando come sempre il confronto con i rappresentanti delle aziende, con i rider e con le parti sociali intervenute al tavolo».

