Rottami, per i «non rifiuti» le regole Ue si aggiungono a quelle nazionali

Il regolamento Ue 333/2011 che individua le condizioni nel rispetto delle quali i rottami ferrosi in acciaio, ferro, alluminio e leghe di alluminio cessano di essere rifiuti e diventano prodotti (end of waste) non può ritenersi abrogativo delle parti del Dm 5 febbraio 1998 (sul recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi) dedicate a tali rottami.



In estrema sintesi è questo il senso della sentenza 47712 del 19 ottobre 2018 con la quale la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, al pari del Tribunale, aveva riconosciuto la gestione abusiva il traffico illecito di rifiuti poiché non “cesoiati” nella lunghezza massima di 1,5 metri, ma in altra superiore. Quindi, i materiali non raggiungevano mai lo status di non rifiuti (end of waste)



Secondo la tesi difensiva, tale limite era previsto dal Dm 5 febbraio 1998 (con rinvio alle specifiche Ceca ivi richiamate) che, osservavano i ricorrenti, sarebbe stato superato dal regolamento Ue 333/2011 che pure prescriverebbe la cesoiatura, ma senza alcun limite massimo di lunghezza. Il Dm del 1998 non potrebbe esser ritenuto ancora vigente in attesa dell'adozione di altri provvedimenti, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3, Dlgs 152/2006, poiché la norma comunitaria è intervenuta ed è data dal regolamento Ue del 2011.

La Corte di cassazione, al pari dei giudici di merito è stata di diverso avviso e anziché disapplicare il Dm 5 gennaio 1998, ha stabilito che deve essere applicato in aggiunta al regolamento Ue 333/2011 che, per la cesoiatura non prevede alcun requisito massimo di lunghezza, a differenza di quanto prescritto nel Dm del 1998.



Nonostante la Corte abbia condiviso la ricognizione normativa dei ricorrenti, ha affermato “la permanente vigenza” della norma nazionale con quella eurounitaria (in uno con il richiamo alle specifiche Ceca). L'inefficacia abrogativa del regolamento Ue 333/2011 rispetto al Dm 5 febbraio 1998, è ricavata dalla suprema Corte “distintamente dal comma 3 dell'articolo 184-ter citato” che richiama in modo espresso il Dm 5 febbraio 1998, “ammettendone la perdurante vigenza …fino all'adozione di nuovi decreti ministeriali”. Il regolamento 333/2011, invece, prevede l'avvenuta cesoiatura, senza specificazioni tecniche che, secondo la Suprema corte “debbono essere comunque previste”. Ciò per evitare da un lato, che rifiuti con caratteristiche molto diverse possano esser sottoposti alla medesima disciplina di end of waste e, dall'altro, che l'assenza di regole dettagliate “specie in una materia ad alto tecnicismo” stravolga la ratio ed il significato delle disposizioni europee.

Nel caso di specie, secondo la Corte, richiamando il primo giudice, senza un cesoiatura disciplinata, era possibile “poter vendere come usate le rotaie solo in apparenza recuperate, ma in realtà caratterizzate da cesoiatura di ampia portata”. Quindi, in assenza di espressa previsione di specifiche disposizioni esecutive occorre che queste siano comunque ricavate dalla normativa vigente. Tutto questo è individuato dalla Corte di cassazione, al pari della Corte di appello di Milano, come “totale sintonia quanto a strumenti e finalità”. Una “sintonia” che gli operatori del settore, si ritiene, abbiano più di una difficoltà a cogliere.



