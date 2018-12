I fondi per partecipare alla tombola? Sono esenti da Iva e Ires

Il quesito.Qual è il trattamento ai fini Iva delle somme di denaro versate a un ente non commerciale da parte dei propri associati, per l’acquisto della convalida di entrata per partecipare alla tombola? In pratica, con tale importo si acquistano le cartelle per partecipare alla tombola.

R.S. - Cento

La risposta. In base all’articolo 143, comma 3, del Tuir (Dpr 917/86) e all’articolo 2 del Dlgs 460/1997, non sono soggetti a Iva e non entrano a far parte del reddito imponibile ai fini Ires i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche eseguite occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (fra le quali possono rientrare le tombole), a condizione che il numero di eventi in questione durante il periodo d’imposta non sia superiore a due, e che l’importo complessivo dei fondi raccolti nel periodo d’imposta non superi i 51.645,69 euro. I proventi che eccedono l’importo indicato sono imponibili ai fini Ires e Irap.



Per gli eventi che eccedono i due nell’anno o non rientrano nella casistica indicata, i relativi proventi sono soggetti a Ires, Irap e Iva.

Per gli eventi non imponibili è obbligatorio redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione occorse.

Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde, in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 31 dicembre 2018.

