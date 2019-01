Colf e badanti, aggiornati i minimi retributivi

Nel 2019 stipendi un po’ più ricchi per colf e badanti rispetto all’anno scorso. Ieri la Fidaldo (Federazione nazionale dei datori di lavoro domestico) e le associazioni che la compongono ha sottoscritto presso il ministero del Lavoro le nuove tabelle retributive. Gli incrementi per i domestici conviventi vanno da circa 7 euro per il livello più basso a 15 euro per l’inquadramento più alto, riservato a chi assiste persone non autosufficienti. Per le altre principali figure, lo stipendio mensile cresce di 8,97 nel caso delle colf, di 9,61 euro per le baby sitter che assistono bambini sopra i 3 anni (livello Bs) e di 10,89 euro per le badanti (livello Cs).

In base al contratto collettivo nazionale del lavoro domestico l’orario di lavoro viene concordato tra le parti, ma con un massimo di 10 ore giornaliere, non consecutive, e 54 ore settimanali per i conviventi e di 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali su cinque o sei giorni per i non conviventi. Per determinate tipologie di lavoratori conviventi è anche possibile il contratto fino a 30 ore settimanali.

Nei prossimi giorni dovrebbero essere aggiornate anche le tabelle riferite ai contributi da versare all’Inps.

TUTTI GLI IMPORTI

I nuovi minimi retributivi e quelli dell'anno scorso. Valori in euro

LAVORATORI CONVIVENTI, valori mensili livello A AS B BS C CS D DS Anno 2019 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2018 636,20 629,15 751,88 743,55 809,71 800,74 867,55 857,94 925,4 915,15 983,22 972,33 1.156,72 + indennità 171,04 1.143,91 + indennità 169,15 1.214,56 + indennità 171,04 1,201,11 + indennità 169,15 LAVORATORI CONVIVENTI MASSIMO 30 ORE SETTIMANALI, valori mensili 578,37 571,96 607,29 600,56 670,89 663,46 LAVORATORI NON CONVIVENTI, valori orari 4,62 4,57 5,45 5,39 5,78 5,72 6,13 6,06 6,47 6,4 6,82 6,74 7,87 7,78 8,21 8,12 ASSISTENZA NOTTURNA, valori mensili 997,67* 986,62* 1.130,7** 1118,18** 1.396,77** 1381,30** ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI in sostituzione, valori orari 7,34 7,26 8,85 8,75 PRESENZA NOTTURNA, valori mensili 668,01 livello unico 2019 - 660,61 livello unico 2018 INDENNITA', valori giornalieri pranzo e/o colazione cena alloggio totale 1,96 1,93 1,96 1,93 1,69 1,67 5,61 5,53 (*) autosufficienti; (**) non autosufficienti

© Riproduzione riservata