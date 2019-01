Reddito di cittadinanza: alle 12,30 il videoforum con Pasquale Tridico, consigliere di Luigi Di Maio

Il reddito di cittadinanza e la “quota 100” per le pensioni stanno per entrare nella fase operativa: in particolare, il sussidio avrà una durata massima di 18 mesi (prorogabile di altri 18), verrà erogato attraverso una card e si comporrà di due voci (un’integrazione al reddito fino a 500 euro mensili per un single, che arriva fino a 1.050 euro per i nuclei più numerosi, e ulteriori 280 euro di contributo per l’affitto).

Sia sul reddito di cittadinanza che sulla previdenza le procedure introdotte con il decreto legge sono complesse: per capire quali sono le regole da seguire, quali cittadini ne hanno diritto e che cosa devono fare, Il Sole 24 Ore ha organizzato un videoforum che sarà trasmesso oggi, 21 gennaio, alle 12,30 in diretta sulla pagina Facebook del Sole 24 Ore e sul sito www.ilsole24ore.com. Ospite del videoforum, insieme con i giornalisti Francesca Milano, Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci, sarà Pasquale Tridico, consigliere economico del vicepremier Di Maio, che risponderà in diretta alle domande dei lettori.

Chi ha diritto al reddito di cittadinanza? Come si fa a ottenerlo? E quali beni potranno essere comprati con la carta? Come si calcola l’Isee? A queste domande risponderà Pasquale Tridico. Per inviare una domanda basterà scrivere un commento alla video-diretta trasmessa su Facebook. Terminata la diretta, il video resterà visibile sulla pagina Facebook del Sole 24 Ore.

