Come andare in pensione con quota 100

Il decretone appena varato dal governo modifica in modo sostanziale il sistema pensionistico italiano, reintroducendo il sistema delle quote, ossia 62 anni anagrafici e 38 di contributi. Il governo ha stimato che circa 300mila lavoratori potranno andare in pensione prima dell'età indicata finora. Una scelta da valutare con attenzione, visto che l'assegno pensionistico si riduce quanto più si anticipa il momento del pensionamento, rispetto all'età fissata per la pensione di anzianità. E poi c'è il tema del saldo e stralcio contributivo nei confronti dell'Inps, che permetterà a molti lavoratori di allungare la propria anzianità contributiva; per non parlare del riscatto degli anni di laurea, a condizioni agevolate.

Per analizzare e comprendere questi temi abbiamo organizzato un videoforum mercoledì 23 gennaio alle ore 10, con la partecipazione dell'avvocato Pietro Gremigni, esperto del Sole 24 Ore in materia previdenziale. Il pubblico può inviare le proprie domande nello spazio commenti, daremo risposta ai quesiti più diffusi.

