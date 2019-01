Corte Ue, discriminante concedere il «festivo» solo ai fedeli

È discriminante una normativa nazionale che - come avviene in Austria - concede un’indennità complementare ai lavoratori di fede cristiana chiamati a lavorare nel venerdì santo. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea, chiamata in causa dall’Oberster Gerichtshof, la Corte suprema austriaca. Secondo i giudici europei la normativa in vigore in Austria è in contrasto con il divieto, previsto dal diritto dell’Ue, di discriminazioni fondate sulla religione.

Il caso nasce dalla vicenda di M.A., un lavoratore dipendente che ha ritenuto di essere stato privato in maniera discriminatoria dell’indennità per giorno festivo per il lavoro svolto il 3 aprile 2015, giorno del venerdì santo. L’uomo ha quindi chiesto il pagamento, da parte del suo datore di lavoro, di un’indennità. Ma tale indennità è - per legge - prevista solo per i i membri delle Chiese evangeliche di confessione Augustana e di confessione elvetica, della Chiesa vetero-cattolica e della Chiesa evangelica metodista.



«Questo regime speciale - si legge nel comunicato con cui la Corte Ue ricostruisce la vicenda - mira a consentire ai membri di tali Chiese di praticare la loro religione in tale giorno di celebrazione particolarmente importante per i medesimi senza dover concordare un giorno di ferie con il loro datore di lavoro. Se un membro di una di tali Chiese lavora in tale giorno, egli ha diritto a un’indennità per giorno festivo, in aggiunta alla retribuzione per il lavoro svolto».

Per i giudici europeo una normativa del genere non può essere giustificata «quale misura necessaria alla prevenzione dei diritti e delle libertà altrui né quale misura specifica diretta a compensare svantaggi correlati alla religione» e, di conseguenza, i datori di lavoro privati hanno l’obbligo di accordare anche agli altri dipendenti il diritto a un giorno festivo il venerdì santo, purché questi ultimi abbiano chiesto in anticipo al datore di non dover lavorare quel giorno, e di riconoscere a tali lavoratori il diritto a un’indennità complementare alla retribuzione.



Nell’esaminare il caso la Corte ha constatato che la normativa austriaca «istituisce una differenza di trattamento fondata direttamente sulla religione dei lavoratori». I giudici sottolineano che la concessione di un giorno festivo il venerdì santo a un lavoratore appartenente a una delle Chiese in questione non è subordinata alla condizione dell’adempimento, da parte del lavoratore, di un obbligo religioso determinato nel corso di tale giornata, ma è subordinata unicamente all’appartenenza formale del dipendente a una di queste Chiese. «Tale lavoratore - spiega la Corte - resta pertanto libero di disporre a proprio piacimento, ad esempio a fini di riposo o di svago, del periodo relativo a tale giorno festivo».

La discriminazione attuata dalla legge austriaca si evince anche dal fatto che per i lavoratori appartenenti ad altre religioni che vogliono celebrare una festa religiosa non è prevista la concessione di un giorno festivo supplementare, ma solo un «dovere di sollecitudine» dei datori di lavoro nei confronti dei loro dipendenti, che consente a questi ultimi di ottenere il diritto ad assentarsi dal loro lavoro per la durata necessaria allo svolgimento di riti religiosi.



© Riproduzione riservata