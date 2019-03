Immobile locato in vendita? L’inquilino non ha prelazione

Il quesito.Il locatario di un immobile ha in affitto un’abitazione da più di tre anni con un contratto classico 4+4. Il locatore decede senza lasciare alcun testamento. Gli eredi accettano di ricevere la proprietà. Cosa accade per l'inquilino? Quali pratiche mettere in atto affinché possa continuare a condurre l'immobile? Nel caso in cui gli eredi intendano vendere la casa, il conduttore ha la prelazione sull'acquisto? V.A.- Bari

La risposta. Il decesso del locatore comporta solo una modifica soggettiva del rapporto di locazione, con il subentro degli eredi nella posizione del locatore originario. In tal caso, la fattispecie va equiparata all'originaria locazione di più comproprietari, nella quale ciascuno può locare e agire per il rilascio.

La giurisprudenza ha poi precisato che, qualora in un contratto di locazione la parte locatrice sia costituita da più locatori, ciascuno di essi è tenuto nei confronti del conduttore alla medesima prestazione.

Quindi, in questo caso, il conduttore non deve fare nulla: solo farsi precisare a chi effettuare i pagamenti. Non esiste un diritto di prelazione per il conduttore di locazione abitativa; la prassi suggerisce di chiedere prima al conduttore se intenda acquistare l'immobile, ma una simile soluzione non è obbligatoria.

