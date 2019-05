Rottamazione cartelle verso la riapertura da ottobre a novembre 2019

Una nuova finestra per aderire alla rottamazione delle cartelle. In un arco temporale limitato: un mese tra ottobre e novembre 2019. È l’ipotesi allo studio del Governo annunciata giovedì dal sottosegretario all’Economia, Massimo Bitonci, durante la presentazione delle adesioni alle sanatorie suoi ruoli scadute lo scorso 30 aprile insieme ai colleghi di partito della Lega, il viceministro all’Economia Massimo Garavaglia e il vicepresidente della commissione Finanze della Camera Alberto Gusmeroli.

Un’ipotesi destinata a trovare posto in un emendamento al decreto Crescita incardinato proprio ieri all’esame delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera.

Una riapertura dei termini su cui il sottosegretario leghista ha già fissato un perimetro. In primo luogo, non ci sarà nessuna estensione ai carichi affidati alla riscossione nel 2018: detto in altri termini saranno rottamabili le cartelle consegnate dagli enti impositori tra il 2000 e il 2017. Inoltre, il numero delle rate non sarà di 18 e spalmato su cinque anni come per chi ha aderito entro il 30 aprile ma il piano di ammortamento del debito potrebbe essere ridotto tra quattro anni e quattro anni e sei mesi.

Infine, come ha anticipato sempre Bitonci, si sta studiando un meccanismo per evitare che siano attivate procedure esecutive nei confronti dei contribuenti morosi che vorranno sfruttare la nuova finestra. Con la presentazione dell’istanza, infatti, i nuovi pignoramenti non potranno essere eseguiti.

Resta, invece, da approfondire il dossier sulla riapertura anche del saldo e stralcio, che ha raccolto 277.621 adesioni su cui pende ancora la verifica sulla presenza dei requisiti d’accesso e in particolar modo l’Isee fino a 20mila euro per attestare la difficoltà economica. Per la misura in questione occorre verificare le coperture necessarie anche perché nell’ultima legge di Bilancio dalla sanatoria è atteso un saldo negativo stimato su cinque anni pari a poco meno di mezzo miliardo di euro.

Dal canto suo, il viceministro Garavaglia ha rimarcato che si sta rivelando vincente la strategia della Lega di puntare sulla pace fiscale non solo per far cassa ma per rispondere alle esigenze dei contribuenti.

A spingere quasi 1,5 milioni di soggetti ad aderire alla rottamazione (nel dato sono già sommate le 200mila istanze via Pec e via posta ancora in lavorazione) sia stato il maggior arco temporale per pagare e il meccanismo semplificato.

IL BILANCIO DELLE DOMANDE PRESENTATE



Le richieste di adesione a rottamazione ter e saldo e stralcio

Saldo e stralcio Rottamazione ter Totale Regioni (*) Lombardia 24.116 110.179 134.295 Lazio 14.287 98.062 112.349 Toscana 12.913 65.710 78.623 Campania 15.738 61.367 77.105 Puglia 19.024 56.455 75.479 Emilia Romagna 12.838 57.264 70.102 Piemonte e Valle d'Aosta 15.220 53.418 68.638 Veneto 10.473 50.088 60.561 Calabria 10.642 39.175 49.817 Sardegna 9.366 29.527 38.893 Liguria 5.573 28.103 33.676 Abruzzo 6.806 21.250 28.056 Marche 5.108 21.966 27.074 Umbria 3.275 17.829 21.104 Friuli Venezia Giulia 3.083 13.050 16.133 Basilicata 3.919 10.768 14.687 Trentino Alto Adige 1.611 7.437 9.048 Molise 2.481 5.914 8.395 Online (area pubblica, riservata ed Equipro) Canali Web 101.148 478.303 579.451 Totale nazionale (**) 277.621 1.225.865 1.503.486 Note: (*)Agenzia delle Entrate-Riscossione non esercita attività per la Sicilia

(**) Dati aggiornati al 2 maggio che non considerano ancora le oltre 200mila richieste pervenute entro il 30 aprile, anche via Pec o posta,

che sono ancora in corso di registrazione al protocollo informatico

Fonte: elaborazione su dati Agenzia delle Entrate-Riscossione

La stretta correlazione tra pace fiscale e semplificazione è stata evidenziata anche da Alberto Gusmeroli, il quale ha annunciato il possibile via libera dell’Aula di Montecitorio già martedì della prossima settimana alla proposta di legge taglia-adempimenti tributari (atto Camera 1074).

A completare il quadro sulle sanatorie già chiuse della pace fiscale, Bitonci ha ricordato che sono 5 milioni di contribuenti su una platea di 12 che si son visti cancellare in automatico le mini-cartelle fino a mille euro, anche quelle con i carichi dell’Inps. Restano fuori (almeno al momento) quelle contenenti i crediti vantati fino a mille euro dalle Casse di previdenza.

