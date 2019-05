Acquistare casa dal costruttore: tutte le novità e gli sconti fiscali

Proposta e preliminare solo dal notaio; rogito nullo se il costruttore non consegna l'assicurazione; modelli standard per fideiussione e polizza assicurativa. Sono le principali novità introdotte dal Codice della crisi d'impresa a favore di chi compra appartamenti o interi edifici “sulla carta”, e che sono in vigore dal 16 marzo scorso. Dalla stipula del “compromesso” fino al contratto definitivo, la Guida rapida - in allegato al fascicolo dell'Esperto risponde in edicola lunedì 13 maggio con Il Sole 24 Ore - fa il punto su tutte le norme che tutelano l'acquisto degli immobili in costruzione, contenute nel Dlgs 122/2005. E riassume anche le agevolazioni fiscali previste per questo tipo di compravendite. Focus inoltre sugli elementi da valutare (prezzi, consumi energetici, spese di gestione) nella scelta dell'acquisto tra una casa usata o nuova.

Studi legali dell'anno 2019: un Rapporto di 16 pagine

Sono 531 le realtà segnalate dal Rapporto «Studi legali dell'anno 2019», realizzato per la prima volta in Italia per Il Sole 24 Ore da Statista, società tedesca specializzata in analisi di mercato e nella raccolta ed elaborazione di dati. La ricerca si basa sulle segnalazioni - da parte di avvocati (peer-to-peer), giuristi d'impresa e clienti - degli studi legali attivi a livello nazionale. Proposta dal quotidiano con un supplemento di 16 pagine, l'indagine sugli studi legali si sviluppa in dieci settori di competenza (diritto societario; bancario; contratti e contenzioso; lavoro; tributario; penale; diritto di famiglia e successione; immobiliare; amministrativo; ambiente) e in cinque macro regioni (Milano, Roma, Nord , Centro e Sud-Isole).

