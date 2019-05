I biologi nutrizionisti tornano in piazza il 18 e il 19 maggio per fornire consulenze gratuite in campo alimentare. Si replica per il quarto anno consecutivo l'appuntamento organizzato dall’Enpab, la Cassa di previdenza della categoria come leva del welfare attivo e i biologi saranno presenti in 24 siti in tutta Italia . L'obiettivo è educare a un corretto stile alimentare sensibilizzando il cittadino sulla necessità di un’alimentazione varia, sana e bilanciata e informandolo dei rischi di un’alimentazione non corretta e di uno stile di vita sedentario.

Il file rouge di quest’anno è la sostenibilità, ovviamente legata agli alimenti, saranno analizzate le pratiche degli italiani su cibi in scatola, packaging in plastica o alimenti sfusi avvolti in carta.

Ogni edizione della Giornata nazionale del biologo nutrizionista è stata caratterizzata infatti da focus stabiliti in accordo con il ministero della Salute; negli anni passati si è indagato il rapporto degli italiani con i mezzi di informazione (2016), l’utilizzo di sale iodato e prodotti senza glutine (2017) e l’atteggiamento rispetto alle fake news (2018).



«Con questa esperienza di alto valore sociale - spiega la presidente Enpab Tiziana Stallone - i nostri biologi hanno l’opportunità di promuovere la propria professionalità a beneficio della popolazione, ma anche di incrementare la propria sfera reddituale. D’altro canto l’evento della Giornata in piazza crea l’opportunità di incrementare la visibilità del biologo, costruire una rete professionale tra nutrizionisti che nel tempo hanno dato vita a forme associative strutturate sullo scambio di esperienze e di preparare al lavoro studenti laureandi in accordo con le università. Una sorta di formazione-lavoro orizzontale che sta dando ottimi risultati nel mercato del lavoro».

