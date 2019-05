Niente bonus del 50% sulle spese per consulenze fiscali

Le spese sostenute per la consulenza fiscale non rientrano tra le prestazioni professionali ammesse alla detrazione del 50% per i lavori in casa e al bonus per il risparmio energetico. È uno dei chiarimenti dell'agenzia delle Entrate ai quesiti arrivati al forum di Dichiarazioni 24 e che saranno commentate oggi giovedì 30 maggio durante la prima giornata del convegno online con gli esperti del Sole 24 Ore in diretta dalle ore 9:15 (clicca qui per sapere come seguirlo ).

Le difficoltà per i contribuenti

Il quesito parte da un presupposto: le crescenti difficoltà nel comprendere le agevolazioni fiscali previste per gli interventi relative alle spese di ristrutturazione (articolo 16-bis del Tuir) e quelli per il risparmio energetico «qualificato». Pertanto, è stato chiesto alle Entrate se la consulenza fiscale su queste tematiche possa rientrare tra le «prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento» ammesse in detrazione.

L'Agenzia prima ricorda che «la detrazione spetta anche con riferimento alle spese sostenute per la progettazione e per le prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici» in base alla legislazione vigente in materia. Questo in virtù dell'articolo 16-bis, comma 2, del Tuir. E sottolinea anche come, secondo la circolare 7/E/2018, le detrazioni spettino «per le spese sostenute, anche prima dell'inizio dei lavori, per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, sempreché richieste dal tipo di lavori».

La chiusura dell'Agenzia

Sulla consulenza fiscale, però, la chiusura è netta. Non può rientrare tra le prestazioni professionali ammesse ai bonus per lavori in casa e risparmio e per risparmio energetico «in quanto non direttamente correlata all'intervento agevolato». Pertanto, «le relative spese non danno diritto alla detrazione».

Risposte e commenti sul Sole 24 Ore del 31 maggio

Molte altre risposte, non solo sulle detrazioni edilizie, saranno commentate durante Dichiarazioni 24.

