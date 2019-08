Norme più coraggiose per il fintech di Antonella Sciarrone Alibrandi

4' di lettura

Entro fine anno, se la tabella di marcia verrà rispettata, anche l’Italia si potrà dotare di una regulatory sandbox nel settore FinTech. Si tratta di una cornice regolamentare entro cui sperimentare, sotto il monitoraggio delle Autorità di vigilanza, nuovi prodotti, servizi e modelli di business nel settore finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati, la cui configurazione è abilitata dall’utilizzo di tecnologie innovative (quali l’intelligenza artificiale e i registri distribuiti).

Per il nostro Paese è un passaggio importante, reso possibile dall’introduzione, in sede di conversione del Decreto Crescita (l. n. 58/2019), di alcuni commi all’art. 36, che fissano i principi di fondo di questo nuovo strumento di regolazione, delegando altresì il Mef, sentiti la Banca d’Italia, la Consob e l’Ivass, ad adottare entro 180 giorni uno o più regolamenti per precisare condizioni e modalità di svolgimento di tale sperimentazione.

Non si tratta certo delle prime disposizioni con cui, a livello nazionale, si esprime attenzione per l’innovazione tecnologica in ambito finanziario: si pensi al Decreto Semplificazioni che contiene una definizione di blockchain e smart contract, ma già alla disciplina – la prima in Europa - dell’equity crowd-funding.

La previsione del Decreto Crescita è da salutarsi però con particolare favore perché non solo ci consente di affiancarci ad altri Paesi (5 in Europa e numerosi altri nel mondo) che già da tempo utilizzano sandbox regolatorie, ma anche di acquisire pieno titolo per un coinvolgimento diretto in recenti, e assai interessanti, iniziative in atto a livello europeo. Ci si riferisce, in particolare, allo European Forum for Innovation Facilitators (Efif), lanciato in aprile 2019 dalla Commissione Europea congiuntamente alle tre ESAs (Eba, Esma; Eiopa), allo scopo di favorire - con riguardo all’elaborazione di nuove strategie regolamentari quali le sandbox ma anche gli innovation hub (semplici “punti di contatto” con le Authority dedicati alle imprese Fintech per rispondere ai dubbi emergenti specie in ordine ai requisiti normativi richiesti per svolgere le diverse attività) - un approccio pan-europeo, assai più efficace rispetto a tante differenti soluzioni individuate a livello nazionale.

Quello delle regulatory sandbox è, peraltro, uno dei temi all’attenzione anche del Regulatory Obstacles to Financial Innovation Expert Group, gruppo di esperti, di cui sono l’unico membro italiano, istituito dalla Direzione Generale Financial Markets della Commissione europea, così come previsto dall’Action Plan sul FinTech del marzo 2018.