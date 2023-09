Norme più favorevoli applicabili anche per il passato

Può quindi accadere che una norma abbia efficacia retroattiva, ossia che regoli, a partire dal momento in cui può essere applicata (entrata in vigore), anche situazioni già verificate (cioè passate). Perché, se è vero che in linea di principio le norme si applicano solo per il futuro (articolo 11 delle preleggi), esistono alcuni congegni che consentono di applicarle anche al passato. Un esempio è quello delle norme interpretative. Oppure, venendo alla materia sanzionatoria, la retroattività può discendere da specifiche regole o principi, quali il favor rei, che impongono l’applicazione della disciplina sanzionatoria sopravvenuta anche a fattispecie già realizzate: in particolare, il favor rei impone l’applicazione del regime sopravvenuto laddove più favorevole rispetto a quello vigente al momento della commissione dell’illecito.

In tutti i casi la ratio è la medesima: consentire che la disciplina di maggior favore sopravvenuta torni applicabile anche a vicende intervenute prima della sua entrata in vigore. Ma sono regole di efficacia, che tracciano l’ambito di applicazione e non di decorrenza. Ciò per dire che può essere anche differita la decorrenza di una norma, ma una volta che questa è applicabile, devono trovare applicazione le citate regole di favor.

Tali regole possono essere derogate solo se vi sono giustificazioni oggettivamente ragionevoli (Corte costituzionale 236/2011) e in assenza di lesione del principio di eguaglianza ex articolo 3 della Carta (Corte costituzionale 394/2006), che impone di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti a prescindere che essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della modifica mitigatrice.

Sulla base di tali riflessioni, ecco, allora, che la decorrenza (chiaramente) futura delle nuove disposizioni in materia di sanzioni, in mancanza di deroghe che devono comunque rispettare – come si è visto – i precetti costituzionali di ragionevolezza ed eguaglianza, non potrà precludere l’applicazione del favor alle violazioni già commesse prima e non divenute definitive. In sostanza, a parte il limite della definitività dell’atto, è evidente che la “banale” decorrenza delle nuove previsioni non potrà risultare derogativa del principio del favor rei.

E il principio dovrà essere applicato anche a tutti gli altri istituti che incidono favorevolmente nella sfera giuridica del trasgressore (circolare 180/1998), come nel caso della prevista applicabilità del cumulo giuridico al ravvedimento operoso (davvero molto importante).