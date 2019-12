Dallo stop al contante al riscatto laurea, i 10 articoli che avete letto di più nel 2019 in Norme&Tributi Dallo stop al contante alle strette sulla partita Iva, dalle simulazioni sul riscatto della laurea all’anagrafe dei conti bancari. Sono alcuni degli argomenti che hanno attratto di più i nostri lettori nella sezione Norme&Tributi per il 2019

Dallo stop al contante alla stretta sulle partite Iva, dalle simulazioni sul riscatto della laurea all’anagrafe dei conti bancari. Sono solo alcuni degli argomenti che hanno catalizzato di più l’attenzione dei nostri lettori nella sezione di Norme&Tribute. Ecco i 10 articoli che dominano la classifica dei più letti del 2019.

1) Freno al contante in quattro mosse: bonus e sanzioni nel piano del Mef

Bonus e sconti fiscali riconosciuti in dichiarazione solo se il costo è tracciato (o pagato) con moneta elettronica. Abolizione delle commissioni dovute dagli esercenti per micro-pagamenti. Un sistema sanzionatorio efficace e soprattutto operativo per chi rifiuta il Pos. Pagamenti elettronici obbligatori nei rapporti con la Pa. Sono (erano?) le quattro linee-guida della lotta al contante dichiarata dal nuovo governo Conte.

2) Scontrini e ricevute, da luglio si cambia: al Fisco tutti i dati online

Nell’ultimo anno è iniziato l’addio, in due fasi, al vecchio scontrino e alla vecchia ricevuta fiscale. Un addio in due fasi: a luglio è toccato a negozi ed esercenti di maggiori dimensioni, dal 2020 a tutti gli altri. Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce ripercorrono una rivoluzione fiscale ancora in corso.

3) Flat tax, parte la stretta su 2 milioni di partite Iva

Niente più forfait per i 2 milioni di partite Iva che nel 2019 avevano sfruttato la flat tax al 15%. Tra i correttivi anti-abuso che il Governoha pensato di includere nella manovra di bilancio c'è anche l'introduzione del regime analitico per chi ha scelto la «tassa piatta» con quella aliquota:

4) Riscatto laurea, 32mila domande in 4 mesi. Ecco a chi conviene l'iter agevolato

Quattro mesi. Tanti sono bastati a superare il trend del 2018 per le domande del riscatto della laurea agevolato, la possibilità introdotta dal decreto pensioni-reddito (4/2019) . Da marzo a luglio, scrive Francesca Barbieri, sono arrivate 32.479 richieste, il 51% (16.603) seguendo le nuove regole che permettono di accedere a un riscatto low cost. Ma a chi conviene l’iter agevolato?

