Norns Awards, a Roma l’edizione 2022: ecco tutti i premiati

«The Norns Awards», riconoscimento internazionale per le imprese e i professionisti ad alto tasso di innovazione arriva per la prima volta in Italia per la prima volta. L’edizione 2022 del premio si terrà infatti il 9 settembre al Parco Dei Principi di Roma. I vincitori, nelle oltre venti categorie previste, sono Neil Patel, della NP Digital; l’economista brasiliana Dirlene Silva, già imprenditrice dell’anno 2002 nel suo Paese; Giuseppe Scognamiglio, Chairman Eastwest European Institute; Léa Got e AnneSophie Raoult di HIPLI; il giornalista e scrittore Roberto Race; Lara Mansour di A&E Magazine; Minori Takechi, Ceo di Gatebox e Marco Giordano di Re D’Italia Art.

E ancora Margaret Whittaker Obe di Pearl Yachts; il mecenate italiano GiovanniLombardi; Wee Wei Ling della Pan Pacific; Arata Oono di CrossHelmet; Fabio DeFelice, fondatore di Protom; Lai Chang Wen, Tan Boxian & Shaun Chong e i loroNINJA VANS; Pinella Passaro direttore artistico del Gruppo Passaro.I fondatori di BioNTech, Özlem Türeci e Uğur Şahin; il ceo di Euronext,Stéphane Boujnah; l’influencer internazionale, Ahmad Imam; il presidente di GulfCraft, Mohammed Al Shaal; l'imprenditrice e attivista Maitê Schneider; DavidBlánquez, Ceo di MJN; il fondatore di Airtime e Ceo di Mexedia, Orlando Taddeo; l’imprenditrice e avvocato Marcia Rocha. Diverse anche le aziende che verranno premiate: Audi, Turkish Airline,Booking.Com, Cisco, Volvo Penta, Concentrix, Wizzair, Teleperformance, Lyopay,Infosys, Digitall, Tazz By Emag, Logical Recruitment Partners, Gets Asia, ResoluteForest Products, Farfetch, Everience, Ei - Talents Collegamento, Gruppo Sitel.

Ispirandosi ai valori di semplicità, trasparenza e correttezza, «The Norns Awards» mirano a promuovere e a consegnare premi speciali a una o più persone che, attraverso la propria carriera, gli obiettivi professionali o i progetti della loro azienda, si sono distinte per aver dato un contributo significativo alla società e un apporto duraturo al mondo dell’innovazione. «Ogni anno il nostro unico scopo è quello di far conoscere e premiare le persone e le aziende che hanno nel loro Dna i valori dell’eccellenza, dell’innovazione, della

creatività e mettono al centro i propri dipendenti», ha dichiarato Elisa Mattos, cofondatrice dell’organizzazione.