North Point e gli altri splendidi fari sul Lake Michigan

Questo specchio d’acqua naturale, del resto, è il riflesso della passione degli abitanti di Milwaukee per la natura. Quasi tutti i giorni dell’anno, c’è in calendario ad esempio una gita ai tanti, storici fari che si accendono al calar delle tenebre. Il più amato e visitato è quello di North Point risalente al 1888: si può salire sulla torretta e godere di una vista impareggiabile sul Michigan Lake. Anche la lighthouse di Pierhead all’interno del Lakeshore State Park spicca per la sua possanza e quell’inconfondibile colore rosso che contrasta col blu profondo dell’acqua. ll tour dei fari prosegue alla lanterna di Breakwater, appena al largo della riva del lago Michigan, inserito nel Registro nazionale dei luoghi storici nel 2011. Si potrebbe, volendo, continuare ancora a lungo visto che sono 150 i fari nella Regione dei Grandi Laghi.



