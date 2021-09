Norvegia, l’opposizione di centro-sinistra verso la vittoria alle elezioni

1' di lettura

I partiti dell’opposizione di centrosinistra si avviano alla vittoria alle elezioni parlamentari del 12-13 settembre in Norvegia, dominate dallo scontro su climate change e le prospettive sull’economia petrolifera del Paese scandinavo. È quanto emerge dalle proiezioni di voto a cura delle emittenti Nrk e Tv2 e del quotidiano VG. Il blocco formato da laburisti e i suoi due alleati (Sinistra socialista e Senterpartiet, il partito di centro) si aggiudicherebbe 88 dei 169 seggi disponibili nell’assemblea parlamentare, tre in più degli 85 necessari per assicurarsi una maggioranza. Il nuovo governo sarebbe capitanato dal leader laburista Jonas Gahr Stoere, in minoranza o con il sostegno di altri partiti di centro-sinistra, ponendo fine agli otto anni al potere della premier Erna Solberg.

Il voto «climatico» di Oslo

Le previsioni confermerebbero i sondaggi della vigilia, sbilanciati a favore di una vittoria laburista con margini di consenso del 23-24%, contro il 20-21% attribuito allo schieramento conservatore di Solberg. Il voto è stato scandito, a livello tematico, soprattutto dalla questione ambientale. Uno dei terreni più scivolosi per il nuovo esecutivo sarà quella della transizione ecologica e, in particolare, di un superamento più o meno rapido della dipendenza dell’economia nazionale dalle risorse petrolifere. Nessuna delle due coalizioni spinge per un cambio di rotta brusco rispetto a un’industria che incide sul 42% delle esportazioni e il 6% dell’occupazione, ma la proposta di Solberg è sembrata ancora più restia alla virata green imposta dall’emergenza climatica.

