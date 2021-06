Norwegian Air licenzia a sorpresa il ceo Schram. Al suo posto il direttore finanziario

2' di lettura

Con una mossa inattesa la low cost Norwegian Air ha licenziato l’amministratore delegato Jacob Schram, che ha guidato il vettore durante la ristrutturazione e lo ha sostituito con il direttore finanziario Geir Karlsen, con effetto immediato. Il consiglio di amministrazione ha votato il 20 giugno per porre fine al mandato di Schram, durato 18 mesi. «La decisione del consiglio di licenziarmi è stata una grande sorpresa», ha dichiarato Schram all’agenzia Reuters.



Il suo sostituto, Karlsen, è stato chief financial officer dal 2018. Per sei mesi nel 2019 è stato ceo ad interim del vettore, che si sta riprendendo dall’amministrazione controllata dopo che la pandemia di Covid-19 ha fatto precipitare la compagnia aerea, fortemente indebitata, in una profonda crisi finanziaria.«Sarà molto interessante vedere se possiamo rendere redditizia questa azienda - ha commentato Karlsen a Reuters -. Ora abbiamo un’opportunità unica con Norwegian per creare l’azienda che desideravo da molto tempo».

Il piano mirato alla sopravvivenza ha chiuso le tratte a lungo raggio di Norwegian, lasciando un vettore più snello con rotte nordiche ed europee.La società ha rifiutato di spiegare le ragioni del siluramento di Schram, ma ha affermato che il suo sostituto è la persona giusta per il lavoro.«Karlsen ha guidato con successo la ricostruzione finanziaria di Norwegian e ha le competenze, il focus, la fiducia e la dedizione che lo rendono la scelta migliore come ceo di Norwegian», ha affermato Svein Harald Oeygard, presidente del consiglio di amministrazione.

Lo stipendio base annuale di Karlsen sarà di 4,5 milioni di corone norvegesi (circa 440mila euro), invariato rispetto allo stipendio da cfo, ma riceverà anche un bonus basato sulle prestazioni e opzioni su azioni. Lo stipendio di Schram era pari a 680mila euro. Il consiglio si è scontrato con Schram per i suoi emolumenti: avrebbe diritto a 15 mesi di paga oltre al periodo di preavviso di nove mesi, ovvero 1,4 milioni di euro in 24 mesi. «Il consiglio ha compiuto uno sforzo per portare le indennità di licenziamento a un livello che rifletta le sfide del settore, ma non è stato possibile raggiungere un accordo», ha affermato Norwegian. Schram ha affermato di essere stato disposto a fare concessioni per adeguare la sua retribuzione, ma ha anche affermato che non è stato raggiunto alcun accordo.

I tribunali fallimentari di Oslo e Dublino in maggio hanno dato la loro approvazione a Norwegian per tagliare drasticamente il debito convertendolo in azioni e raccogliere nuovo capitale. Il presidente, Oeygard, è stato nominato all’inizio di giugno dopo che tali procedimenti erano stati completati ed era stato assicurato nuovo capitale azionario. La ricerca di un nuovo direttore finanziario è già iniziata.