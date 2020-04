Nostra Signora dei Venti

Adolescenza e giovinezza furono ben diverse: più cupe, più tormentate. I venti della Storia cambiarono direzione, s'inasprirono, minacciando una nuova tempesta bellica.

Dall'estroversione creativa dell'infanzia Nostra Signora passò alla negazione, al tentativo, inutile, di rimuovere i venti. Invece di donarli al mondo, li chiudeva dentro di sé, con sforzi sovraumani: voleva murarli, seppellirli vivi nelle pareti del suo organismo. Ma la sua era una bara soffice e sottile, reversibile. I venti la percuotevano dall'interno.

La sua pelle bianca si riempiva di minuscole crepe, come la superficie di una vecchia diga, costantemente percossa dalle correnti dell'acqua. Bellissima e muta, con gli occhi grandi e insonni, Nostra Signora, a vent'anni, era una gestante cadavere, scheletrica e con l'addome espanso, pieno di venti.

Frustrata e non amata, divenne nevrotica, mentre i venti, che fluttuavano vorticosi nel suo corpo, la resero isterica. I genitori, preoccupati ma pur sempre chic, si rivolsero a uno psicoanalista.

Sdraiata sul lettino, scettica ma collaborativa, Nostra Signora espose i suoi turbamenti, lo psicoanalista si stropicciò la barba, in segno di saggezza, e poi concluse che i venti di cui parlava, prima di essere curati, dovevano essere capiti, letti. I suoi venti avevano un significato, erano emanazioni dell'inconscio olfattivo: non c'erano davvero, erano un simbolo.

Lei non se la sentì di rovinargli quella scienza tutta nuova con uno dei suoi miracoli profumati, era troppo gentile e troppo esausta. Se i suoi venti avevano davvero un significato, lei non lo conosceva, conosceva solo il suo dolore: «soffro dunque esisto».

La verità era che Nostra Signora, in fondo, stava bene in tutta quella solitudine, ma le mancava l'amore. E quando si era ormai rassegnata a viverlo solo nei versi di Éluard e Cocteau, ecco che, come una comune influenza, l'amore se lo prese sul tram.

Accanto a lei sedeva un ragazzo coi capelli di un biondo scostante e il mento piccolo. Non era né bello né brutto, né alto né basso, ma era reale: le sfiorava appena, con accurata noncuranza, parte del braccio sinistro. Lei, analfabeta anatomica, per la tensione spruzzò una lieve nuvola di fumo. Avvampando, s'affrettò a rinnegarne la maternità: «Di solito le carrozze del tram sono fetide. Oggi invece c'è un buon profumo di menta e cioccolato.»

«Mi fido del suo olfatto, Signorina. Io purtroppo non sento bene gli odori: sono sempre raffreddato.»

A quelle parole Nostra Signora si rilassò: per la prima volta nella vita non percepiva il disagio della vicinanza, e gliene fu grata.

Come da copione romanzesco, qualche giorno dopo, per amor di rima, presero un tè al Cafè de la Paix, poi andarono al cinema a vedere Jean Vigo, si baciarono sotto la pioggia, in un vicolo pittoresco di Montmartre, e lui le chiese di sposarlo: lui s'innamorò di lei perché era silenziosa e mite, lei s'innamorò di lui perché lui si era innamorato di lei e lei aveva sempre creduto di non meritare l'amore.

Nostra Signora era misantropa ma, come ogni misantropo, era anche romantica e idealista: ora che il suo corpo era fonte di desiderio e felicità per un uomo, non poteva più mentire, e per amore dell'amore, confessò il suo segreto, non a parole, perché non ci sarebbe riuscita, ma con una lunga lettera, piena di commozione e letteratura.

Pavido e benpensante, il fidanzato ne parlò all'abramitico padre, luminare della chirurgia, il quale, togliendo ai venti il loro afflato poetico, tradusse il fenomeno in medichese, diagnosticando un'intolleranza al solfato di carbonile e un'infezione delle pareti intestinali con conseguente contaminazione delle sacche di aria deglutita. La paziente doveva essere immediatamente ricoverata e operata, altrimenti il rischio non era tanto la morte di lei, ma la sterilità: la morte del futuro, ovvero del patrimonio.

Nostra Signora, per amore dell'amore, accettò. Ma durante il ricovero alla Salpêtrière, Hitler dichiarò guerra al mondo, invadendo la Polonia e poi la Francia, il fidanzato partì per il fronte, a farsi mutilare, mentre i genitori di lei morirono durante la presa di Parigi.

Folle di dolore, pianse notte e giorno, rifiutò cibo, acqua e igiene, fino a quando i cosiddetti dottori della testa, allievi di Charcot, le conferirono la patente di psicosi, manicomizzandola, insieme a vagabondi, prostitute e artistoidi, in un area dell'ospedale con le sbarre alle finestre.

Lì trascorse gli anni della guerra in uno stato pressoché vegetabondo, quasi all'insaputa di sé, elettroscossa dagli psichiatri, ipnotizzata dai freudiani e ingozzata di pillole dai chimici, come un foie gras psicofarmacologico, ma quella non-vita, paradossalmente, la salvò: dato che in quelle condizioni era pressoché morta, nessuno la uccise del tutto, e così sopravvisse, insieme ai suoi venti, ai quali parlava la notte come fossero spiriti, cantilenando storie, per scacciare la paura.

Quando la guerra finì, Nostra Signora non fu liberata, come tutti i francesi, dagli Alleati, ma da una combriccola di saltimbanchi, che approfittando dei festeggiamenti, e soprattutto del periodo d'interregno politico, e dunque giudiziario, tra la caduta di Vichy e la nascita di un nuovo governo, pensarono bene di fare un po' di male giusto: tagliarono, con una lima per la manicure degli elefanti, le sbarre del recinto dei matti, ed entrarono a recuperare un loro caro amico perduto, un nano affetto da gigantismo.