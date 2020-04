Nota d’allegria con la colorata Italiana in Algeri di Rossini Da Firenze a New York, Torino e Vienna tutto il meglio di opera e concerti in streaming, senza dimenticare i piccoli con Santacecilia per i bambini di Angelo Curtolo

2' di lettura

In giro per teatri, da Firenze a Milano a New York. E per concerti, da Torino a Vienna. Senza dimenticarci dei più piccoli.

Scelte dal pubblico del Maggio Fiorentino con un sondaggio su fb le due opere in streaming di questo inizio settimana: il 19 alle ore 20 l'allegra e colorata Italiana in Algeri di Rossini (stagione lirica 2015/16) nell' allestimento di Joan Font, con un cast di notevole spessore e la direzione di Bruno Campanella; il 20 sempre alle 20 La rondine di Puccini messa in scena nel 2017: bella e brava Ekaterina Bakanova nel ruolo di Magda, buona sintonia tra la regia di Denis Krief e la direzione di Valerio Galli.



Un'occasione da non perdere, sia per la rarità del titolo sia per la sua realizzazione, Dialogues des Carmélites di Francis Poulenc ripreso all'Arcimboldi di Milano. Lo firmava Robert Carsen, sul podio Muti. Rai 5 lo ripropone il 26 aprile alle 10.



Da New York le Nightly Met Opera Streams: un'opera ogni giorno in live hd gratuito dalle nostre 1 e ½ del mattino per 24 ore. Fra le altre: Elettra di R. Strauss diretta da Esa-Pekka Salonen il 20; Tosca con Sonya Yoncheva e Vittorio Grigolo il 21; il 23 La vedova allegra con Renée Fleming e Kelli O'Hara, la bacchetta è di Andrew Davis; il 25 un At-Home Gala vedrà riuniti più di 40 artisti dalle loro case in giro per il mondo.



Solo per gli abbonati, ma ne vale assolutamente la pena, Juan Diego Flórez accompagnato da un ensemble di piano, chitarra, tromba e percussioni in un recital dalla Wiener Konzerthaus interamente dedicato alla musica popolare latino-americana: il bel canto al servizio di un repertorio straordinariamente vicino al suo cuore.



Il 20 alle 17.45 su Rai5 concerto dell'Orchestra Sinfonica Rai, protagonista la giovane e talentuosa pianista Beatrice Rana nel Primo Concerto per piano e orchestra di Brahms. Seguono le due Suites di Ravel tratte da Daphnis et Chloé, sul podio Maxime Pascal.



Santacecilia per i bambini: nella nuova sezione del sito dell'Orchestra di S. Cecilia divertenti clip video da ascoltare, laboratori musicali, tutorial e lezioni concerto che aiuteranno a conoscere la musica.