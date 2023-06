Notaio responsabile per l’imposta di registro sugli atti «enunciati»

Fin qui, tutto pacifico. Il tema è che, da oltre dieci anni (e cioè dalla sentenza 15585/2010), la Cassazione afferma che il contratto di finanziamento soci enunciato in un verbale assembleare (frequentemente accade per le deliberazioni di ripianamento perdite, appunto azzerate mediante rinuncia dei soci al credito derivante da finanziamenti che essi hanno erogato alla loro società) è un caso di enunciazione. Si tratta di una tesi oggetto di notevoli contestazioni, specialmente perché il verbale assembleare non è un contratto e, quindi, non ha “parti”.

La decisione

La sentenza 14432/2023 (con l’autorevolezza di provenire dalle Sezioni unite) mette anzitutto un punto fermo su quest’ultimo tema: il concetto di “parti” deve essere interpretato non nel senso «contrattualistico» del termine, ma in senso «lato», con la conseguenza che anche il verbale assembleare ben si presta a essere considerato come un atto enunciante.

Inoltre, la Cassazione argomenta che se un notaio (autoliquidando la relativa imposta di registro) presenta alla registrazione un atto recante un’enunciazione senza sottoporla a tassazione, l’agenzia delle Entrate, in sede di controllo dell’autoliquidazione effettuata dal notaio, può notificare al professionista un avviso di liquidazione, relativo all’imposta dovuta con riferimento all’atto enunciato.

Si tratta infatti, secondo le Sezioni Unite, di un’imposta qualificabile come «principale», in quanto non è né suppletiva (vale a dire che non è pretesa a fronte di un errore di tassazione compiuto dall’Agenzia), né complementare. È, cioè, un’imposta che si rende dovuta in base a una semplice lettura dell’atto sottoposto a registrazione senza implicare, da parte dell’Agenzia, lo sviluppo di un ragionamento (in tal caso l’imposta sarebbe da qualificare appunto come complementare) finalizzato a interpretare l’atto presentato alla registrazione in un modo diverso da quello proposto dal notaio che ha effettuato l’autoliquidazione dell’imposta.

Le ricadute

La sentenza delle Sezioni Unite è destinata ad avere un impatto molto rilevante sulla redazione degli atti, perché, nella pratica, l’enunciazione in un atto di un altro atto ricorre con frequenza (si vedano anche gli esempi).