Notaio sempre più telematico: la Srl si costituisce dal pc di casa

Società costituite online

Non qualsiasi tipo di società sarà costituibile online, ma solo la Srl “ordinaria” (con qualsiasi capitale sociale e, quindi, anche nella forma a capitale ridotto e cioè compreso tra 1 e 9.999 euro) e la Srl “semplificata”, vale a dire la Srl priva di statuto e con atto costitutivo standard. Continuerà dunque a doversi seguire una procedura di atto pubblico formato “in presenza fisica” (e cioè su supporto cartaceo o digitale, con firma analogica o digitale da apporre personalmente) per la costituzione di società di persone e società per azioni.

La costituzione della Srl online non permette peraltro conferimenti diversi da quelli in denaro (e, quindi, non si potrà usare l’atto costitutivo digitale se si effettuano conferimenti in natura); e, al proposito, il denaro occorrente a liberare la sottoscrizione del capitale iniziale dovrà essere versato, anteriormente alla stipula dell’atto costitutivo, al notaio rogante, il quale lo conserverà nel proprio “conto corrente dedicato” (istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 63, della legge 147 /2013) per poi provvedere a riversarlo alla neocostituita società non appena iscritta nel Registro delle imprese.

Il notaio competente

Se tutti i soci hanno residenza al di fuori del territorio nazionale, qualsiasi notaio italiano può essere richiesto di ricevere l’atto pubblico informatico recante la costituzione della nuova società. Se, invece, taluno dei soci risiede o ha sede legale in Italia, della stipula può essere incaricato solo un notaio avente sede nel territorio nel quale risiede o ha sede legale uno dei soci (la competenza territoriale del notaio è limitata alla regione nella quale si trova il Comune ove il notaio ha la propria sede oppure al distretto della Corte d’appello, se è compreso in più regioni).

Sarà anche possibile che la costituzione della Srl si svolga con i soci in parte presenti nello studio notarile e in parte mediante videoconferenza; pure in questo caso l’atto pubblico si stipula in forma digitale, perché anche coloro che partecipano di persona firmano (unitamente al notaio) il file dell’atto costitutivo mediante sottoscrizione elettronica.