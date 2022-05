“Note prima degli esami”, il podcast per arrivare alla maturità senza stress

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 22 giugno 2022 ritorna l'atteso esame di maturità: a circa un mese dalla prima prova, Il Sole 24 Ore pubblica “Note prima degli esami” , un podcast di Gianluca Daluiso (Direttore di Cnc Media) per aiutare oltre 500.000 maturandi a vivere il percorso verso il grande giorno e rispondere ai loro dubbi: come gestire lo stress, in che modo affrontare l'orale, come approcciarsi alle prove scritte. Tutto rigorosamente facendo ricorso a note vocali da ascoltarsi da oggi fino alla fatidica notte prime degli esami del 21 giugno 2022.

A inviare i consigli ai maturandi saranno esperti come la docente Mariangela De Luca, il professore e influencer Luca Raina, lo psicoterapeuta Raffele Morelli. Spazio anche alle testimonianze e agli aneddoti di personalità come l'attrice Angelica Massera e lo youtuber Leonardo Decarli. Il podcast sarà disponibile sul sito del Sole 24 ore e su tutte le piattaforme di streaming dal 24 maggio. Le 5 puntate usciranno con cadenza giornaliera e toccheranno le principali tematiche che ogni studente incontrerà all’esame di maturità.